Barcelona SC pierde a Octavio Rivero, quien se une a Universidad de Chile

El goleador uruguayo se despide del Ídolo en una operación definitiva que marca el fin de una relación sin final feliz

Fin de la telenovela... o tal vez el inicio de una nueva historia. La relación entre Octavio Rivero y Barcelona SC no tuvo un desenlace feliz. El delantero uruguayo dejará el club y se unirá a Universidad de Chile, poniendo fin a un capítulo que se venía escribiendo en silencio durante varios meses.

Un adiós anunciado

Desde diciembre de 2025, se rumoreaba que Rivero no continuaría en Guayaquil. Las diferencias con la dirigencia, desacuerdos contractuales y un desgaste evidente en cada declaración fueron enfriando una relación que nunca logró estabilidad. Llegó como una fuerte apuesta, pero se va sin lograr consolidarse con la hinchada amarilla.

El desenlace llegó con el comunicado oficial de Barcelona SC, que confirmó el acuerdo con Universidad de Chile para la transferencia definitiva del delantero, incluyendo la cesión de sus derechos federativos y económicos al club chileno.

"Como club, agradecemos a Octavio Rivero por su compromiso, profesionalismo y entrega durante su tiempo en el club", expresó Barcelona SC, deseándole suerte en su nuevo camino. Un mensaje protocolario que no puede ocultar la sensación de que esta historia quedó inconclusa.

Rivero parte en busca de continuidad y protagonismo, mientras que Barcelona cierra un ciclo marcado por altas expectativas y resultados irregulares. Ayer fue esperanza, hoy es despedida. El fútbol, como siempre, sigue su curso.

