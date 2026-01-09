Elvis Cotacachi organiza ciclopaseos en favor de su padre

El tricolor organiza ciclopaseos y eventos solidarios para reunir fondos para su papá, Enrique, quien lucha contra el cáncer

El ciclista Elvis Cotacachi (i) tomó la decisión de parar su pretemporada y planificación del año, para dedicarse a buscar ayuda para su padre, quien sufre de cáncer.

Los entrenamientos de pretemporada sobre la bicicleta y la planificación del calendario para la temporada quedaron, por el momento, a un lado para Elvis Cotacachi, quien ahora pedalea por ayudar a su padre, Enrique.

El ciclista organiza tres ciclopaseos en Tulcán, Ibarra y Quito, además de otros eventos, como una radiomaratón o comidas solidarias, con tal de “salvar y ayudar a mi papá, quien cayó enfermo de cáncer”.

“Esta enfermedad que atacó a mi papá es un poco difícil de asimilarla, porque siempre lo he visto fuerte y por eso quiero darlo todo, no quiero rendirme, quiero que se salve”, contó con la voz entrecortada el deportista de 25 años.

Las rodadas que el único ciclista indígena profesional ecuatoriano está organizando se cumplirán este 11 de enero en la capital de la provincia del Carchi, la segunda el 3 de febrero en Ibarra y la tercera en Quito, con fecha aún por definir.

La iniciativa de estos eventos nació porque “nuestro mundo siempre ha sido de ciclismo y mucha gente también le conoce a mi papá porque él siempre me ha estado acompañando en las carreras, desde hace unos 15 años”, contó Cotacachi.

Además de la búsqueda de ayuda solidaria de la comunidad ciclística, el carchense, quien a lo largo de casi 10 años se ha desempeñado en equipos como el estadounidense Team Gesprom o el nacional Team Narváez, ha golpeado puertas de entidades públicas y privadas.

“El Ministerio de Salud nos ha dado un certificado para que lo atiendan en el hospital Eugenio Espejo, de Quito, y le den un turno rápido porque esto ya es urgente. Mi papá ya no puede comer, está delgado y la enfermedad está avanzando”, mencionó Elvis.

El alcalde de Tulcán, Andrés Ruano, también hizo la invitación a todos para apoyar al corredor durante la primera rodada que se cumplirá desde el sector de los Tres Chorros hasta la parroquia de Tufiño en El Carchi, a partir de las 07:00.

Comunidad ciclística

Enrique (i) ha sido un gran apoyo para que Cotacachi triunfe en el ciclismo. Cortesía

Cotacachi también hizo un llamado a la comunidad de ciclistas para que lo ayuden en esta situación, aunque señaló que por el momento, ninguno de los deportistas élite se ha acercado a preguntar por él o su papá.

“Siempre me he llevado con todos, pero en este sentido, ninguno se ha puesto en contacto conmigo, nadie de ellos. Supongo que tendrán sus razones o de pronto están enfocados en sus calendarios. Los entiendo, pero bueno, esperamos contar con la mayoría de los ciclistas que estén dispuestos a ayudarnos en estos momentos”, enfatizó.

Dada la situación, Elvis lleva prácticamente un mes “sin entrenar, porque ahorita mi papá me necesita y una vez que pueda saber que él está estable y lo están tratando de muy buena manera, podré retomar mis entrenamientos con más calma”, relató.

Para participar en los ciclopaseos y sobre todo colaborar de forma solidaria con el padre de Cotacachi, pueden hacer sus aportes en la cuenta corriente número 2100267969 del Banco Pichincha, la cual está a nombre del ciclista tricolor.

