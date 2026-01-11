Moisés Caicedo deslumbra como capitán de Chelsea y respalda elogio de Liam Rosenior

Moisés Caicedo firmó una buena actuación y respaldó las palabras de su DT, quien lo considera el mejor del mundo

Moisés Caicedo no necesitó más que un partido para respaldar las palabras de su nuevo director técnico en el Chelsea, Liam Rosenior, quien calificó al ecuatoriano como el “mejor mediocampista del mundo” en la actualidad.

(Te invito a leer: Keny Arroyo se sincera sobre Cruzeiro, Europa y Ecuador: “He vuelto a sonreír”)

Niño Moi fue la gran figura en la goleada 5-1 de los Blues ante Charlton, por la tercera ronda de la FA Cup, en un encuentro que marcó su regreso a la titularidad tras cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas.

Niño Moi respondió en la cancha a los elogios de Rosenior

Con el brazalete de capitán, el seleccionado ecuatoriano se adueñó del mediocampo junto al brasileño Andrey Santos y firmó una actuación sobresaliente que le valió el reconocimiento como Mejor Jugador del Partido.

Moisés Caicedo es titular fijo en Real Madrid. Cortesía

Caicedo fue el futbolista con más pases del encuentro: completó 128 de 138, alcanzando un 93 % de precisión. Además, registró tres despejes y recuperó cuatro balones clave.

Barcelona SC recibiría 400.000 dólares por la venta de Octavio Rivero Leer más

Caicedo también brilló en la fase ofensiva del Chelsea

Su influencia no se limitó a la contención. Niño Moi también fue protagonista en la fase ofensiva de Chelsea, participando activamente en la elaboración de jugadas y registrando doce pases peligrosos en campo rival.

El jugar al lado de Santos permitió a Caicedo acercarse con mayor frecuencia a los atacantes Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Facundo Buonanotte y Marc Guiu.

Los goles del triunfo de los Blues fueron anotados por Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto y Enzo Fernández, mientras que el descuento del rival lo convirtió Miles Leaburn.

Rosenior ratificó su admiración por Moisés Caicedo

Antes del compromiso, el entrenador Liam Rosenior ya había destacado la calidad del plantel londinense, mencionando a figuras como Enzo Fernández, Cole Palmer y Reece James, aunque dejó clara su preferencia.

“Moisés Caicedo, Enzo Fernández, quien es campeón del mundo, Cole Palmer o Reece James son jugadores de talla mundial y aún muy jóvenes. Esa es la máxima ambición de este club: volver a crear eso, un equipo competitivo. Pero, para mí, Caicedo es el mejor del mundo”, afirmó Rosenior.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO