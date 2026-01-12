Richard Carapaz definió calendario con el Giro de Italia como gran objetivo para 2026

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz tiene planificada primera parte de 2026 con el título de la Corsa Rosa en la mira

Richard Carapaz se prepara para ir en busca de más conquistas en el World Tour.

Richard Carapaz afrontará la primera parte de la temporada 2026 como líder del EF Education-EasyPost, con un calendario enfocado en llegar en su mejor nivel al Giro de Italia, su principal objetivo del año.

El ciclista ecuatoriano, campeón de la ronda italiana en 2019, segundo en 2022 y tercero en 2025, tendrá una preparación progresiva que combina clásicas y carreras por etapas del calendario europeo para llegar en alto nivel a la Corsa Rosa.

El inicio de su actividad competitiva será en las clásicas de Mallorca, donde disputará el Trofeo Calvià, Trofeo Ses Salines, Trofeo Serra de Tramuntana y Trofeo Palma, pruebas de un día que se desarrollan entre el 28 de enero y 1 de febrero.

Estas carreras, caracterizadas por recorridos quebrados y alta intensidad desde el arranque, servirán como primer contacto con la competencia oficial tras la pretemporada y permitirán evaluar su estado físico inicial.

Posteriormente, Carapaz participará en la Figueira Champions Classic (14 de febrero), antes de afrontar uno de los primeros bloques importantes del año: la Volta ao Algarve (18 al 22 de febrero). La prueba portuguesa, disputada en cinco etapas, incluye jornadas de media montaña y una contrarreloj decisiva, lo que la convierte en una referencia temprana para los aspirantes a la clasificación general en Grandes Vueltas.

A inicios de marzo, el ecuatoriano correrá el Trofeo Laigueglia, una clásica italiana de perfil montañoso, que será utilizada como prueba de exigencia antes de competir en la reconocida Tirreno-Adriatico (9 al 15 de marzo).

Esta última es una de las carreras por etapas más importantes del inicio de la temporada y reúne a varios de los principales candidatos al Giro. Su recorrido variado permitirá a Carapaz medir su rendimiento en distintos terrenos y consolidar su rol de jefe de filas dentro del equipo estadounidense.

Con el Giro en la mira

Richard Carapaz (d) e Isaac del Toro (i) en el podio del Giro de Italia 2025. ARCHIVO / EXPRESO

Toda esta planificación apunta al Giro de Italia, que se disputará del 8 al 31 de mayo y que representa el gran objetivo del ciclista ecuatoriano en la primera parte de 2026. La experiencia acumulada en ediciones anteriores y su regularidad en la alta montaña colocan a Carapaz nuevamente entre los favoritos a pelear por el título.

El calendario diseñado por el EF Education-EasyPost prioriza una preparación escalonada, sin sobrecargar el inicio de la temporada, con el objetivo de que su líder llegue en plenitud física y competitiva a la ronda italiana.

El calendario de Richard Carapaz

Trofeo Calvià — 28 de enero de 2026 Trofeo Ses Salines — 29 de enero de 2026 Trofeo Serra de Tramuntana — 30 de enero de 2026 Trofeo Palma — 1 de febrero de 2026 Figueira Champions Classic — 14 de febrero de 2026 Volta ao Algarve — 18 al 22 de febrero de 2026 Trofeo Laigueglia — 4 de marzo de 2026 Tirreno-Adriatico — del 9 al 15 de marzo de 2026 Giro de Italia — del 8 al 31 de mayo de 2026

