Marlon 'Chito' Vera, su próxima pelea en UFC: ¿Cuál es su rival y en qué evento será?

El peleador ecuatoriano buscará levantarse y volver a poner entre los mejores en UFC México 2026

El peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera buscará recuperar su estatus de contendiente el próximo 28 de febrero en una de las carteleras más explosivas de 2026. El desafío no es menor: enfrentará a la sensación local, David "The Black Spartan" Martínez.

Lea también: Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

‘Chito’, con un récord de 23 (victorias) 11 (derrotas) 1 (empates), aterrizará en territorio mexicano con una misión clara: redención. Tras un 2025 complicado donde los jueces no estuvieron de su lado, el actual Top 8 del peso gallo necesita una victoria contundente para frenar su racha negativa y demostrar que su pegada sigue siendo de élite.

Vera no solo pelea contra un rival peligroso, sino contra el reloj de la división de las 135 libras, donde la veteranía y el poder de nocaut (8 KO/TKO) son sus mejores cartas de presentación.

El peleador mexicano David Martínez tiene una carrera en ascenso en la UFC. CORTESIA

En la esquina opuesta estará el "Doctor" David Martínez. El mexicano ha tenido un ascenso meteórico desde su debut en 2025. Con el impulso de haber noqueado en la Arena CDMX y derrotado al veterano Rob Font, Martínez ha escalado hasta el Top 10 en tiempo récord. Para el "Black Spartan", vencer a un nombre como 'Chito' sería el pasaporte definitivo hacia la zona de título.

Detalles clave de UFC México 2026

Fecha: Sábado, 28 de febrero de 2026.

Sede: Arena CDMX, Ciudad de México.

Pelea Estelar: Brandon Moreno vs. Asu Almabayev (Peso Mosca).

Duelo Co-Estelar / Destacado: 'Chito' Vera vs. David Martínez (Peso Gallo).

Transmisión: Exclusiva por Paramount+.

José Gabriel Cevallos: el peso de un apellido que vuelve al arco de Barcelona SC Leer más

Es el choque clásico de "León vs. Cazador". Vera aporta la experiencia en guerras de cinco asaltos y una resistencia legendaria, mientras que Martínez ofrece la explosividad, el hambre de la nueva generación y el apoyo incondicional de una Arena CDMX que será una caldera a su favor.

Las entradas ya vuelan en los sitios oficiales. Para el público ecuatoriano, es la oportunidad de ver si su máximo referente puede silenciar el patio ajeno y volver a la ruta del oro.

🚨 Por fin se cerró 🚨



Chito Vera 🇪🇨 vs David Martínez 🇲🇽 ya es un hecho para el 28 de febrero en CDMX 🔥🔥 (via @BigMarcel24)



Era la pelea que faltaba para agotar los tickets del #UFCMexico 👊 pic.twitter.com/drZrEmkxkB — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) January 13, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!