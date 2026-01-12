Fórmula 1: Williams asciende a Victor Martins a piloto reserva 2026

El destacado francés llega a la máxima categoría del automovilismo como el mejor debutante en Fórmula 2 en 2023

El francés Victor Martins, que entró en la Williams Driver Academy a comienzos del pasado año, será piloto de pruebas y reserva del equipo Williams para la temporada 2026, según informó este lunes 12 de enero la escudería.

Martins formó parte de la academia del equipo Alpine hasta el final de la temporada 2024, y Williams decidió hacerse con sus servicios para su academia el 31 de marzo de 2025.

Debutó con la escudería británica en los libres del Gran Premio de España en lugar de Alexander Albon, y ahora comenzará el nuevo curso como piloto de pruebas y reserva oficial junto a Oliver Turvey y Harrison Scott.

“Williams es un equipo icónico con una historia increíble y estoy emocionado de formar parte del proyecto para devolver a este equipo al frente de la parrilla. Ya tengo experiencia trabajando con Alex (Albon) y Carlos (Sainz) en los fines de semana de carrera, y tengo ganas de seguir trabajando con el equipo en 2026. Gracias a todos en Williams por la oportunidad”, expresó Martins.

La temporada de Víctor Martins

Victor Martins, piloto francés de 24 años integrado a la Williams Driver Academy desde 2025, cerró su tercera temporada en FIA Formula 2 con ART Grand Prix antes de asumir su rol como piloto de pruebas en Williams para 2026.

La campaña 2025 fue consistente para Martins, quien logró una pole position en Melbourne (tras penalización ajena) y varios podios en circuitos como Arabia Saudita y Monte Carlo, donde destacó en práctica.

El punto más alto llegó en la penúltima ronda en Lusail (Qatar), donde ganó la Feature Race de principio a fin, resistiendo a Leonardo Fornaroli, quien con su segundo puesto aseguró el título de campeón. Aunque no peleó por el campeonato (Fornaroli lo ganó con amplia ventaja), Martins acumuló puntos sólidos, cerró con victoria en Yas Marina y demostró velocidad en trazados exigentes durante su último año en la categoría.

