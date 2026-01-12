Goleadores sin premio: la LigaPro desafía la ley del mercado en el 2026

Solo tres de los doce máximos goleadores cambiaron de equipo, en una temporada que rompió la lógica del gol

El mercado suele vender una promesa vieja como el fútbol: el gol abre puertas grandes. Pero el 2026 decidió romper el libreto en LigaPro. Los números estuvieron, los goles también, pero el salto soñado no llegó para la mayoría. Los artilleros del 2025 miraron el mercado pasar sin subirse al tren de los llamados clubes grandes.

Se creía que el instinto asesino, ese que no se entrena, iba a ser suficiente. No lo fue. Del ‘top 12’ de goleadores del último campeonato, apenas tres cambiaron de camiseta rumbo a la nueva temporada. El resto se quedó donde estaba, confirmando que en el fútbol ecuatoriano la lógica no siempre cotiza alto.

El caso que más ruido hace es el del goleador absoluto. Jorge Valencia firmó 21 tantos con Manta, fue el nombre que sonó con fuerza en Barcelona, Emelec, Liga de Quito e Independiente del Valle. Pero el eco se apagó. Hasta el cierre de esta edición, sus goles siguen anclados en el puerto manabita, con apenas una leve posibilidad de salida al extranjero. En Ecuador, el silencio terminó siendo más fuerte que los rumores. A finales del 2025 parecía un salto cantado; el 2026 contó otra historia.

Los hombres gol del 2025 de LigaPro

Ser goleador no te garantiza cambiar de equipo

Claudio Spinelli, segundo en la tabla, continúa en Independiente del Valle. El argentino tiene mercado en Chile, México y Brasil, pero por ahora sigue siendo una ficha rayada. Su permanencia no es una certeza eterna, es una pausa dictada por negociaciones y tiempos.

De los doce primeros, solo tres movieron sus goles hacia clubes que sí leyeron el mercado. Liga de Quito fue quirúrgico: sumó 27 goles del 2025 con Janner Corozo (15 con Barcelona) y Cristian Tobar (12 con Deportivo Cuenca), a un plantel que ya contaba con Michael Estrada y sus 13 conquistas. Gol garantizado y competencia interna sin excusas.

Dos equipos aprovecharon a tres goleadores

Independiente del Valle también golpeó a tiempo. Djorkaeff Reasco, autor de 18 goles con El Nacional, llegó al campeón 2025 y jugará Copa Libertadores. Para él, el 2026 es premio a su mejor año.

Mientras tanto, Byron Palacios (18 goles con Universidad Católica) sigue en casa y Rafael Monti, goleador de Vinotinto, permanece fuera del radar grande. El mensaje es claro: en LigaPro, hacer muchos goles no siempre compra el salto soñado.

