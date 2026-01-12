Rally Dakar 2026: El ecuatoriano Sebastián Guayasamín termina así la etapa 8

El auto con el que Sebastián Guayasamín enfrenta el difícil Rally de Dakar.

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, quien hace pareja con el español Pol Ros, a bordo de un Polaris RZR Pro R Rally, culminó este lunes 12 de enero la etapa 8 el Rally Dakar 2026 en el puesto 15 de la categoría SSV.

Cronometrando un tiempo de 5 horas, 45 minutos y 53 segundos, el quiteño mejoró así su ubicación del día anterior (17°), por lo que se mantiene en el puesto 18 de la clasificación general de su división, con un tiempo acumulado de 44:37:18.

"Fue la etapa más larga de toda la competencia con 483 kilómetros de recorrido y cerrar en esa posición es bueno. El auto está entero, no nos bajamos nunca, así que creo que le agarramos cada vez mejor la mano al auto... Continuamos en nuestro objetivo de seguir recuperando pista. Nos quedan muchas pistas mas", aseguró el ecuatoriano tras llegar al campamento de la etapa 8 y superar la mitad de la competencia.

Los movimientos en las clasificaciones de Dakar

De momento los estadounidenses Brock Heger y Max Eddy, quienes también ganaron la etapa, son los líderes de la categoría SSV. Guayasamín y Pol Ros se encuentran actualmente a 41 minutos y 38 segundos de ellos en la general.

Para este martes 13 de enero esta prevista la disputa de la etapa 9 que se desarrollará entre Wadi ad-Dawasir y Bisha; teniendo como característica principal el inicio de la segunda etapa maratón del rally.

El recorrido contará con 410 kilómetros de especial cronometrada y 122 kilómetros de enlace.

