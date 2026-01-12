Chelsea premia a Moisés Caicedo: el video de su mejor gol del 2025

Moises Caicedo no solo es el mediocampista que cualquier equipo europeo aceptaría en su plantilla por sus capacidades de corte, resistencia, velocidad y un tiro potente, sino que sus goles ya marcan un antes y un después. Al menos así lo dice la prensa internacional que ya ubica uno de sus tantos como los mejores de la temporada 2025-2026.

Y es que Caicedo le ha anotado a equipos como el Manchester United, West Ham y Liverpool, siendo jugador del Chelsea. Su víctima favorita en Premier League son los 'Diablos Rojos' de Old Trafford, a quienes ya les anotó en dos ocasiones, una con la camiseta del Brighton y otra con la de los 'Blues'.

De todos esos gritos, hay uno que por contexto, rival y estética, podría posicionarse como uno de los mejores de la carrera del ecuatoriano y, por qué no, uno de los mejores de la presente temporada de Premier League.

El gol de Moisés Caicedo ante Liverpool

La mañana del sábado 4 de octubre del 2025, el Chelsea de Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Cole Palmer recibió al irregular Liverpool de Arne Slot en Stamford Bridge. En ese momento el Liverpool venía con una racha negativa de dos derrotas al hilo, que ponían en duda el nivel del equipo del DT neerlandés.

El Chelsea, por su parte, mantenía un nivel irregular repartido entre algunas victorias, pocos empates y una que otra derrota en el camino, pero con figuras a un gran nivel como Niño Moi y Enzo Fernández en la media cancha.

Si bien el partido acabó 2-1 a favor de los locales, el marcador se abrió con un gol con sello tricolor. En esa ocasión Moisés Caicedo recuperó el balón en media cancha, avanzó sin marca hasta las puertas del área de los 'Reds' y sacó un disparo con la derecha que se coló en el ángulo izquierdo de la portería de Alisson Becker, haciendo 'reventar' el estadio de los londinenses y enrumbando a su equipo a una agónica victoria.

🚀 El GOLAZO de Moisés Caicedo, en el triunfo 2-1 ante Liverpool (4/octubre), fue elegido en el Chelsea como el MEJOR GOL del 2025.



🗳️ En una encuesta reñida, el tricolor se impuso con el 26% de los votos.pic.twitter.com/iN06yynYIS — Havoline Deportivo (@havolinedeport) January 3, 2026

