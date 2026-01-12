La emotiva despedida de las estrellas del Real Madrid a Xabi Alonso
Mbappé, Valverde, Güler y Rodrygo destacaron la confianza, el aprendizaje y el legado humano del técnico español
El sentido mensaje de Mbappé y otros referentes del Real Madrid a Xabi Alonso marcó la despedida del técnico tras la Supercopa de España. Las reacciones reflejan respeto y gratitud por su breve etapa. Kylian Mbappé destacó públicamente la confianza recibida y el aprendizaje adquirido.
Mbappé destaca confianza y conocimiento
“Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti”, escribió Mbappé en Instagram. El francés subrayó que Xabi Alonso tuvo “ideas claras” y “mucho conocimiento de fútbol”, agradeciendo la confianza otorgada “desde el primer día” en el vestuario blanco.
Arda Güler también dedicó palabras emotivas al entrenador español. “Gracias por creer y confiar en mí desde el primer día”, publicó el turco, resaltando que “cada conversación, cada detalle y cada exigencia” influyeron directamente en su evolución y en alcanzar “un nivel superior”.
Valverde elogia la actitud del cuerpo técnico
El uruguayo Federico Valverde optó por un mensaje directo, pero significativo. “Míster, te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre han tenido una gran actitud”, expresó el segundo capitán, destacando el profesionalismo mostrado durante una temporada exigente.
Rodrygo Goes se sumó a los mensajes de reconocimiento tras la salida de Xabi Alonso. “Gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos”, escribió el brasileño, deseándole éxitos futuros y afirmando que su carrera “siga creciendo”.
Un ciclo breve, pero influyente
La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid comenzó a finales de mayo y concluyó tras la final de la Supercopa ante Barcelona. Aunque corta, dejó huella en figuras clave del plantel, que coincidieron en resaltar liderazgo, cercanía y claridad conceptual.
Los mensajes de Mbappé, Güler, Valverde y Rodrygo reflejan un vestuario unido y agradecido. Más allá de los resultados, el paso de Xabi Alonso consolidó vínculos humanos y aprendizajes futbolísticos que los referentes consideran valiosos para su desarrollo futuro.
