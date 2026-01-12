Expreso
Xabi Alonso
Mbappé (d) fue el jugador más influyente en la etapa de Xabi Alonso como DT de Real Madrid.Cortesía

La emotiva despedida de las estrellas del Real Madrid a Xabi Alonso

Mbappé, Valverde, Güler y Rodrygo destacaron la confianza, el aprendizaje y el legado humano del técnico español

  • Redacción Expreso

El sentido mensaje de Mbappé y otros referentes del Real Madrid a Xabi Alonso marcó la despedida del técnico tras la Supercopa de España. Las reacciones reflejan respeto y gratitud por su breve etapa. Kylian Mbappé destacó públicamente la confianza recibida y el aprendizaje adquirido.

Mbappé destaca confianza y conocimiento

Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti”, escribió Mbappé en Instagram. El francés subrayó que Xabi Alonso tuvo “ideas claras” y “mucho conocimiento de fútbol”, agradeciendo la confianza otorgada “desde el primer día” en el vestuario blanco.

Arda Güler también dedicó palabras emotivas al entrenador español. “Gracias por creer y confiar en mí desde el primer día”, publicó el turco, resaltando que “cada conversación, cada detalle y cada exigencia” influyeron directamente en su evolución y en alcanzar “un nivel superior”.

Arda Güler, Xabi Alonso
Güler y Alonso intercambian saludo en el banquillo de Real Madrid.Cortesía

Valverde elogia la actitud del cuerpo técnico

El uruguayo Federico Valverde optó por un mensaje directo, pero significativo. “Míster, te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre han tenido una gran actitud”, expresó el segundo capitán, destacando el profesionalismo mostrado durante una temporada exigente.

Rodrygo Goes se sumó a los mensajes de reconocimiento tras la salida de Xabi Alonso. “Gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos”, escribió el brasileño, deseándole éxitos futuros y afirmando que su carrera “siga creciendo”.

Barcelona SC

"Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

Leer más

Un ciclo breve, pero influyente

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid comenzó a finales de mayo y concluyó tras la final de la Supercopa ante Barcelona. Aunque corta, dejó huella en figuras clave del plantel, que coincidieron en resaltar liderazgo, cercanía y claridad conceptual.

RELACIONADAS

Los mensajes de Mbappé, Güler, Valverde y Rodrygo reflejan un vestuario unido y agradecido. Más allá de los resultados, el paso de Xabi Alonso consolidó vínculos humanos y aprendizajes futbolísticos que los referentes consideran valiosos para su desarrollo futuro.

