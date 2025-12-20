El quiteño que fabrica mesas de teqball a Niño Moi, Di María y desafía a estrellas

André Espinoza ‘fabricó’ su sueño con deportes que combinan el fútbol y tenis de mesas. Representa a Ecuador en Mundiales

Espinosa aprovechó su visita en Santo Domingo para entregarle las mesas a Moisés Caicedo. Se demoró “40 minutos” en vencer a a Niño Moi.

Tocar la puerta no es abrirla y André Espinosa lo aprendió ajustando tornillos, soldando metales y midiendo rebotes. A sus 31 años, el quiteño no solo ha desafiado a estrellas como Moisés Caicedo, Juan Fernando Quintero o Ángel Di María en mesas de teqball y foot table: también es quien las fabrica. Y casi siempre, gana.

Su oficio no es común pues fabrica mesas metálicas diseñadas para dos deportes relativamente nuevos, nacidos en Hungría y Brasil, que mezclan el fútbol y el tenis de mesa.

En entrevista con EXPRESO recuerda que “todo arrancó vendiéndole a Antonio Valencia”. Es que la experiencia que Espinosa acumuló en las formativas de Independiente del Valle y en la selección ecuatoriana de futsal ‘hizo clic’ en 2019, cuando conoció el teqball.

Aquella mesa curva lo atrapó de inmediato. Pensó en importar las originales desde Europa, pero el precio -más de 6.000 dólares por unidad- lo devolvió a la realidad. “Era demasiado costoso”, comentó.

Antonio Valencia, leyenda del Manchester United, fue la primera gran venta de Espinosa. Cortesía

Fue allí que apeló a sus dotes de emprendedor. Esos que cuando estaba en el colegio le ayudaron a generar un ‘dinerito’ a través de la venta de sandwiches y, posteriormente, venta de celulares y zapatos deportivos que importaba desde China.

“Investigué en internet, estaba viendo las medidas, los detalles de la mesa, cómo hacer para que reboten, todo. Fabriqué la primera y se la entregamos a Toño Valencia en su casa. Él nos recibió, sacó su celular, empezó a grabar y subió a sus redes. Eso ‘explotó’. Vi una oportunidad”. De pronto, el sueño tenía forma y peso.

Meses después, la pandemia de la Covid-19 paralizó al mundo, pero no a Espinosa. Sus ingresos por la venta de calzado deportivo cayeron en picada. Entonces aprovechó el “empujoncito” mediático del Toño y la amistad con jugadores para meterse de lleno.

En tiempos de distanciamiento social, el teqball resultó ideal para reforzar la técnica, control, coordinación y visión periférica. Sin contacto físico, pero con máxima exigencia.

André Espinosa representa al Ecuador en campeonatos mundiales de teqball y foot table. Cortesía

Espinosa se convirtió, sin proponérselo, en parte silenciosa del entrenamiento moderno. Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle, Delfín, 9 de Octubre, Técnico Universitario: casi todos los clubes de la Serie A y B del Ecuador solicitaron sus mesas de entrenamientos a través de la cuenta de Instagram @Shootball.

Un negocio que se internacionalizó

Teniendo abarcado el mercado nacional abrió sus horizontes. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero del Real Betis de España, contestó el mensaje que Espinosa le dejó en Instagram: “A la media hora, ¡pum!, pagado. Era mi primera venta al exterior, no me la creía”.

Mientras jugaban, el Cucho subió una historia. Minutos después, el celular de André colapsó con mensajes de Wilmar Barrios, Yerry Mina, Juan Fernando Quintero y “media selección Colombia”.

Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano, se animó a jugar un encuentro de teqball. cortesía

“Imagínate llegar a la casa de Juan Fer Quintero. Había quedado campeón de la Copa Sudamericana con Racing. Yo estaba nervioso. Era una presencia, un aura del ‘man’ impresionante. Nunca me había pasado con ningún jugador. Le pedí una foto y él me dijo: ‘no, hermano. Yo te he visto, mejor tú regálame la foto’”, soltó entre risas.

Espinosa destacó la unión que hay en Colombia a diferencia del Ecuador. “La mayoría de los ecuatorianos no te suelen repostear. En Colombia no pasa eso. Todo el mundo comparte y quiere que crezca. Por eso hay muchos artistas colombianos también”.

Gracias a las redes, sus mesas hoy descansan en las mansiones de artistas como Ryan Castro y Blessd, en Las Palmas, uno de los barrios más exclusivos de Medellín.

Moisés Caicedo, rival de nivel

Junto a Moisés Caicedo y allegados del referente del Chelsea y la selección ecuatoriana. cortesía

Aunque muchos famosos no se animan a jugar una partida de teqball, ritual infaltable en cada entrega, sí lo ha hecho con varios futbolistas. ¿El más complicado? Moisés Caicedo.

“Moisés ha sido uno de los jugadores más difíciles. Juega durísimo, me demoré 40 minutos en ganarle. Apostamos otra mesa y se la gané. Él no pensó que lo podía hacer”, afirmó entre risas, recordando la anécdota en Santo Domingo ante el referente del Chelsea y de la Tri.

Comenta sobre la falta de apoyo

Espinosa, que no estudió en la universidad pero ha seguido cursos de marketing digital y coaching, es uno de los mejores jugadores de teqball y foot table del Ecuador. Sobre este último deporte, quedó este año entre los 16 mejores del Mundial de Foot Table Sao Paulo, Brasil.

Detalló cómo en ese país están sacando a “niños de las favelas” y lo comparó con el ecuavoley nacional: “apuestan por partido, meten una mesa en un coliseo y se reúnen 500 personas a disfrutar. Están sacando a muchos chicos de las bandas para jugar foot table”.

En 2025 llegó hasta los 16 avos del Mundial de Foot Table de Sao Paulo, Brasil. Cortesía

Agregó que cada mes hay torneos mundiales que se realizan también en Estados Unidos, Francia y los premios van desde 6.000 hasta 50.0000 dólares. Ecuador aún está lejos de aquello: “No hay mucho apoyo. No es un deporte oficial. Pero creo que en los próximos Juegos Olímpicos se va a inyectar este deporte”.

Pedir ayuda al Estado, admite, es complicado. Por eso recurren a la empresa privada. Gracias a ese respaldo, varios jugadores han podido competir en Europa y Asia. “Dos compañeros fueron hace poco al Mundial de Teqball en Tailandia. Ese es el camino”.

Así conoció a Ángel Di María y James Rodríguez

El quiteño posa junto al campeón del mundo y hoy futbolista de Rosario Central, Ángel Di María. cortesía

Recientemente estuvo en Argentina entregando un pedido especial para Ángel Di María. Por la alta demanda, tiene su propia fábrica en Buenos Aires, donde trabaja con pedidos personalizados.

“El centrocampista Franco Ibarra había comprado una mesa para Rosario Central. Di María la vio y me pidió una. Viajamos tres horas desde Avellaneda a Rosario. La vio, le encantó. Me agradeció y quedó contento”, recordó sobre la interacción que tuvo con el argentino campeón del Mundial de Qatar 2022.

En los próximos días tiene agendado una partida con James Rodríguez, a quien ya le realizó la entrega de la mesa que le obsequió Angellot Caro, mejor amigo del referente de la selección Colombia.

Tocar la puerta fue solo el comienzo. André Espinosa decidió construirla, abrirla y quedarse del otro lado demostrando que el verdadero triunfo está en no dejar de intentarlo.

