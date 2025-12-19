Universidad Católica campeón: cuánto dinero ganó y qué torneos jugará en 2026

Universidad Católica se proclamó campeón de la Copa Ecuador 2025, logrando el primer título de Primera Categoría en la historia del club. La victoria por 3-2 ante Liga de Quito en la final no solo significó la consagración deportiva del cuadro santo, sino también un impulso económico y competitivo clave de cara a la temporada 2026.

El proyecto de Diego Martínez, clave en el título

El título marcó además un hito en la carrera de Diego Martínez, quien vivió su primera temporada como director técnico de un club profesional. Bajo su conducción, Universidad Católica mostró solidez colectiva y buen fútbol, con actuaciones determinantes de jugadores como Luis Cangá, Daniel Clavijo, Mauro Díaz y José Fajardo, pilares en la campaña campeona.

Diego Martínez, entrenador de Universidad Católica. KARINA DEFAS

La consagración se construyó desde los dieciseisavos de final, instancia desde la cual la Chatoleí fue superando cada ronda del certamen. En su recorrido dejó en el camino a Río Aguarico, Liga de Portoviejo, Independiente del Valle, Cuenca Juniors y finalmente a Liga de Quito, confirmando un rendimiento sólido y constante hasta levantar el trofeo.

Los torneos que la Católica jugará en 2026

Gracias al título, Universidad Católica aseguró el cupo Ecuador 4 para la Copa Libertadores 2026. Para acceder a la fase de grupos deberá superar tres rondas eliminatorias. Su debut será ante el club uruguayo Atlético Juventus de Las Piedras, con el partido de ida programado para el 5 de febrero de 2026, en un reto histórico para la institución camaratta.

Además del torneo Conmebol, la Católica disputará en 2026 en la Supercopa Ecuador, LigaPro y Copa Ecuador.

¿Cuánto dinero ganó Universidad Católica por la Copa Ecuador 2025?

En el aspecto económico, el título también dejó cifras importantes. Según el reglamento de la Copa Ecuador 2025, establecido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Universidad Católica recibió un premio total de 340.000 dólares, acumulados desde su participación en los dieciseisavos de final hasta la obtención del campeonato, un ingreso clave para reforzar su proyecto deportivo.

