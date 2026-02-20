Expreso
Claudia Tobar Cordovez | Cría con un poquito de hambre

En la gratificación inmediata en la que vivimos, tener que esperar por algo en la vida es poco común

En la dura tarea de criar, existen innumerables desafíos, entre ellos sembrar el valor del esfuerzo. Con ilusión queremos darles todo lo que podamos a nuestros hijos: experiencias, comodidades y educación. ¿Cómo identificar la línea delgada en donde podemos estar malcriando con esas comodidades y deseos?

Warren Buffett, empresario referente mundial de creación de riqueza, comparte una fórmula para lograr el equilibrio en la crianza financiera: “Dales suficiente para que puedan elegir su camino, pero no tanto que pierdan la motivación por construir el suyo”.

Especialmente si crecimos en un ambiente de mucha carencia, es normal que si ahora tienes posibilidades quieras darles a tus hijos todo lo que no tuviste y los llenes de experiencias, oportunidades y regalos. Si, por el contrario, creciste en un ambiente de abundancia, quizás ya no identifiques qué es un deseo y qué es una necesidad.

Las sabias lecciones de Buffett son las siguientes: no mates el impulso. El ser humano necesita un poco de motivación para saborear la ganancia del esfuerzo. Tenemos, como padres, que aprender a separar el amor del dinero; que nunca confundamos el apoyo incondicional con la sobreprotección financiera. Eso no les ayudará a resolver los problemas por sí mismos.

Criar con un poco de hambre aporta a construir tolerancia a la frustración. En la gratificación inmediata en la que vivimos, tener que esperar por algo en la vida es poco común. Esperar a ver los frutos de una inversión, o ahorrar por algo que queremos podrá convertirse en el mejor maestro.

Hay una frase que dice: “Dales un poco más de lo que necesitan y menos de lo que quieren”. Esa frase se aplica a toda la crianza: en la alimentación, los permisos, la exposición digital y también la educación financiera. Encontrarse con una cara larga ahora será mejor que formar un adulto que no entienda el valor del dinero.

