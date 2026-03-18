UE y Centroamérica activan agenda de inversión en Panamá

Representantes del sector público y privado participarán en el evento. La iniciativa apunta a impulsar proyectos de inversión

Más de 200 representantes de los sectores público y privado de Centroamérica (CA) y la Unión Europea (UE) tienen previsto reunirse este 19 y 20 de marzo de 2026 en Panamá para impulsar proyectos concretos de inversión, financiamiento y cooperación empresarial para la región, como parte del Acuerdo de Asociación entre ambos bloques y la Estrategia Global Gateway europea.

Se trata del ‘Foro UE-CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible’, organizado por la UE con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).

El objetivo de la cita es, según el comunicado, “alinear de manera operativa” el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica firmado en el 2012, el pilar comercial vigente desde 2013 y la Estrategia Global Gateway, “fortaleciendo una agenda compartida orientada a la transformación productiva, la integración regional y el desarrollo sostenible”.

La estrategia Global Gateway, puesta en marcha en 2021, busca movilizar hasta $345.213 millones (300.000 millones de euros) para inversiones “inteligentes” en infraestructuras, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas, según un comunicado de la UE.

Las áreas de interes para invertir

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Así, durante dos días en Panamá, representantes de los sectores público y privado, instituciones europeas y centroamericanas, cámaras empresariales, organismos financieros y expertos sectoriales analizarán cómo avanzar del diálogo a la acción, impulsando iniciativas que fortalezcan la competitividad regional y respondan a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad de las cadenas de suministro y la transición verde y digital.

Las discusiones se enfocarán en áreas consideradas prioritarias, como logística sostenible, corredores marítimos verdes, movilidad limpia, ferrocarriles, transformación digital e integración energética regional.

Uno de los espacios centrales será un taller diseñado para el sector privado, donde se abordarán de manera práctica el acceso al financiamiento europeo, la estructuración de proyectos bancables y el acompañamiento técnico para empresas interesadas en participar en iniciativas de Global Gateway en Centroamérica.

La Global Gateway representa la oferta estratégica de la UE para construir una conectividad sostenible con Centroamérica. “Este Foro nos permite pasar de los principios a la práctica, transformando prioridades compartidas en inversiones reales que impactan positivamente a las personas y a los territorios”, dijo el jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG Intpa), Felice Zaccheo.

Inversiones en el sector comercial

En cuanto al sector comercial, se hará énfasis en la facilitación del comercio, la diversificación de las exportaciones hacia la UE y el cumplimiento de estándares de sostenibilidad, incluyendo un taller técnico sobre trazabilidad y cumplimiento del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés).

“El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica ha demostrado ser mucho más que un tratado comercial: es un pilar de confianza mutua que ha impulsado la integración regional y generado nuevas oportunidades para las empresas en ambas regiones”, indicó al respecto el jefe de Unidad de Acuerdos Comerciales Bilaterales de la Dirección General de Comercio (DG Trade), Paolo Garzotti.

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