Federación marroquí "satisfecha" con designación de campeón de Copa de África

La polémica por el retiro del título de Senegal, toma diversas reacciones a 85 días del Mundial al que los dos irán

La selección de Marruecos recibió la designación, tras quitarle el título a Senegal.

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó este miércoles su "satisfacción" por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar el triunfo a Senegal en la Copa de África y reconocer a Marruecos como ganador, por considerar que se ajusta al principio del respeto al reglamento.

La decisión de la CAF "va en línea con el respeto del reglamento y de la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de las competiciones internacionales", señaló la institución marroquí en un comunicado.

Tremendo el lío de la Copa África!!!



El gobierno de Senegal dice que denunciará a la CAF por corrupción en instancias internacionales!!



El veredicto de retirar el título a Senegal y hacer campeón de la Copa África a Marruecos pasa a ser Asunto de Estado!!! pic.twitter.com/NlkQ0LHTeH — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) March 18, 2026

Con esta resolución, anunciada la noche del martes 17 de marzo, el Comité de Apelación de la CAF atendió los recursos de Marruecos tras los incidentes registrados en la final de la Copa de África, el pasado 18 de enero, y el abandono temporal del campo por parte de la selección senegalesa.

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"Desde los primeros incidentes que provocaron la interrupción del partido, la FRMF manifestó y reiteró constantemente su petición: la aplicación estricta del reglamento que rige la competición", sostuvo la Federación marroquí.

"El objetivo de esta iniciativa nunca ha sido cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino únicamente exigir el cumplimiento de la normativa", agregó.

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Tras una primera resolución contra la que la FRMF había presentado un recurso, la CAF "ha reconocido que no se había respetado la norma, conocida por todos y aplicable a todos".

La Federación marroquí insiste en que ha respetado el reglamento sobre resolución de litigios relacionados con las competiciones y ha hecho valer sus derechos.

Alegría contenida

La decisión de la CAF ha caído como un jarro de agua fría sobre Senegal y ha sido recibida con alegría contenida en Marruecos.

Medios locales recordaban este miércoles 18 que el reconocimiento llega dos meses después de la final de la Copa, disputada en Marruecos el pasado enero, y que el conflicto no ha terminado porque Senegal ha interpuesto un recurso que puede tumbar la decisión de la Confederación.

Hicham Bentabet, jefe de deportes en el diario marroquí Al Alam, no ocultaba este miércoles su sorpresa por una resolución que, a su juicio, "confirma que hay esperanza de cambio dentro del organismo continental, cuya imagen y reputación se vieron empañadas tras el caos que afectó la final de la Copa Africana de Naciones en Rabat".

"Representa un momento histórico de justicia, que restaura la reputación del fútbol africano" y "podría servir de base para futuras decisiones, especialmente dado el fenómeno recurrente de las retiradas que ha comenzado a extenderse por todo el continente africano", dijo.

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