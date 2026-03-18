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Juan Grabowski
Juan Grabowski, ex director técnico de El Nacional, durante un entrenamiento.CORTESIA

El Nacional inicia la Serie B sin técnico y en medio de restricciones administrativas

Los Puros Criollos se quedaron sin DT y sin poder inscribir jugadores, a días de su debut en la Serie B.

El Nacional enfrenta un complejo inicio de temporada. A pocos días de su debut en la Serie B, el club se quedó sin director técnico, tras la renuncia del argentino Juan Grabowski, quien dejó el cargo debido a la imposibilidad de contar con una plantilla habilitada para competir.

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Un proyecto que no llegó a comenzar

Grabowski había sido presentado el 26 de enero de 2026 como parte de un nuevo proceso deportivo. Sin embargo, su ciclo terminó antes de iniciar oficialmente, ya que no dirigió ningún partido.

La decisión estuvo marcada por la falta de soluciones administrativas. El club no logró levantar las sanciones que le impiden inscribir jugadores ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro, lo que generó incertidumbre en el cuerpo técnico.

Juan Grabowski
El entrenador argentino Juan Grabowski se hizo cargo esta temporada del Nacional. Antes dirigió al Vinotinto en la Serie A.Cortesía

Un debut condicionado

El equipo tiene previsto debutar este viernes 20 de marzo ante Independiente Juniors en el estadio La Cocha.

No obstante, el panorama deportivo es adverso. El Nacional comenzará el torneo con una sanción de -9 puntos debido a obligaciones económicas pendientes desde la temporada 2025, lo que complica sus aspiraciones en la Serie B.

Crisis económica y sanciones vigentes

La situación institucional refleja problemas más profundos. El club mantiene una prohibición de inscribir jugadores por parte de la FIFA, mientras que también enfrenta restricciones a nivel local.

Para revertir este escenario, la directiva requiere aproximadamente 2 millones de dólares en el corto plazo. La deuda total, sin embargo, superaría los 10 millones, evidenciando la magnitud de la crisis financiera.

A esto se suma el riesgo sobre activos del club, como el Complejo de Tumbaco, que enfrenta un proceso de embargo.

Un futuro inmediato incierto

Con la salida del entrenador, restricciones administrativas y un contexto económico complejo, El Nacional inicia la temporada en un escenario de alta incertidumbre.

Las próximas horas serán determinantes para definir si el club logra regularizar su situación o si deberá afrontar el campeonato en condiciones limitadas.

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