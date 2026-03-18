Copa África: Senegal se niega a devolver la Copa África y estalla el conflicto

La CAF quitó el título a Senegal por fallo administrativo y se lo dio a Marruecos, desatando una crisis sin precedentes

Sadio Mané de Senegal levanta el trofeo con sus compañeros de equipo mientras celebran tras ganar la Copa Africana de Naciones

El fútbol africano atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que decidió retirarle el título de la Copa África a Senegal para entregárselo a Marruecos. La medida, conocida ya como el “Escritoriazo”, transformó el triunfo 1-0 conseguido en cancha por los senegaleses en un 3-0 administrativo a favor de los marroquíes, generando indignación y rechazo en Dakar.

El origen del conflicto se remonta a la final disputada el 18 de enero en Rabat, cuando en el minuto 96 el árbitro sancionó un penal para Marruecos. En protesta, el técnico Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo, deteniendo el partido durante varios minutos. Aunque el equipo regresó, el arquero Édouard Mendy atajó el penal a Brahim Díaz y Senegal terminó imponiéndose en tiempo extra. Sin embargo, la CAF interpretó ese abandono como una “incomparecencia”, lo que invalida el resultado deportivo.

¿Por qué Senegal no quiere entregar el trofeo?

La negativa de Senegal se basa en un argumento central: el partido sí terminó oficialmente y el resultado fue validado por el árbitro. La Federación Senegalesa sostiene que ninguna instancia administrativa puede modificar lo ocurrido en el campo de juego, amparándose en la normativa arbitral internacional. Para ellos, el fallo es una “farsa jurídica” que desconoce la esencia del deporte.

#Fanático | Senegal no acepta perder el título de la Copa Africana contra Marruecos y apelará la decisión. #LéaloEnET: https://t.co/52kVSJje5Y pic.twitter.com/eMn643jyUH — Fanático (@FanaticoEc_) March 18, 2026

Además, desde Dakar consideran que aceptar la decisión sería admitir una derrota que nunca ocurrió en los 120 minutos disputados. Por eso, la postura es firme: el trofeo no será entregado bajo ninguna circunstancia mientras continúe la disputa legal.

Un conflicto que escala fuera de la cancha

La tensión no se ha quedado en lo institucional. Jugadores como Moussa Niakhaté han avivado la polémica en redes sociales con mensajes desafiantes mostrando la copa, lo que ha elevado la presión mediática y el cruce entre ambas federaciones.

Por su parte, Marruecos defiende el fallo argumentando que no se trata de desmerecer el rendimiento deportivo de Senegal, sino de sancionar una violación grave a las reglas del juego. La federación marroquí insiste en que la continuidad del partido fue interrumpida de forma antirreglamentaria, lo que justifica la decisión de la CAF.

¿Qué puede pasar ahora?

El conflicto está lejos de resolverse y podría escalar aún más:

Senegal acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar frenar la entrega del título.

La FIFA podría intervenir si se mantiene la negativa, con posibles sanciones.

Existe el riesgo de suspensiones o incluso un boicot a futuras competiciones africanas.

A nivel político, autoridades senegalesas ya han calificado la decisión como un golpe a la credibilidad del fútbol africano, mientras crece el malestar en la afición.

Un problema que salpica al Mundial 2026

Con ambas selecciones clasificadas al Mundial 2026, este conflicto podría tener consecuencias mayores. Sanciones económicas, suspensiones de dirigentes e incluso restricciones deportivas están sobre la mesa si la disputa no se resuelve pronto.

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