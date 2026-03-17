Francisco Egas reelecto como presidente de la FEF hasta 2031: así se dieron los votos

Será el tercer periodo consecutivo de Egas al mando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Francisco Egas durante la jornada decisiva de este martes 17 de marzo, donde oficializó su permanencia al frente de la FEF.

Finalmente se llevaron las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y Francisco Egas fue ratificado en el mando. Este martes 17 de marzo se llevó a cabo el proceso en la sede institucional en Guayaquil y se selló que el directivo capitalino continuará en la presidencia desde 2027 hasta 2031.

Los directivos de los clubes se hicieron presentes en el congreso eleccionario y decidieron, en su mayoría, a favor de Egas. Un total de 71 votaron por la reelección, además de 2 blanco y 4 nulos (77 votos totales).

En el congreso hubo 5 representaciones ausentes, además de la Asociación de Morona Santiago (no inscrita) y Cumbayá (no tiene registro vigente en el Viceministerio del Deporte). Gualaceo, Leones FC, Manta, Mushuc Runa y Orense no estuvieron en la sala para los comicios.

Un proceso con tensiones previas

El respaldo mayoritario se da medio un proceso que pudo haber sido trastocado por una acción de protección interpuesta por el dirigente de FC Leones, Esteban Paz, quien aspiraba a ser candidato, pero no alcanzó el mínimo de apoyo en firmas (21.8 % de 25 %) para concretarse su postulación. No obstante, el recurso legal fue rechazado y quedó Egas como único participante con un 66.7 %.

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Luego de dos mandatos consecutivos (2019-2022 y 2022-actualidad), el presidente reelecto tendrá su tercer periodo (2027-2031) en el cargo, algo que, de acuerdo con la actual Ley del Deporte de Ecuador, no se podría dar. Este es el argumento de Paz.

Debate legal por un tercer mandato

Este particular dejaría a la expectativa de un posible problema al momento de la inscripción del directorio de Egas en el Viceministerio del Deporte. El titular de la cartera de Estado, Roberto Ibáñez, ha manifestado en más de una ocasión que haría cumplir lo estipulado en la ley.

No obstante, desde la Ecuafútbol argumentan que los estatutos del organismo (reformados en 2023) y criterios de las máximas instituciones del balompié mundial y continental (FIFA y Conmebol, respectivamente) permitirían que el alto directivo se mantenga al mando.

Francisco Egas se convertirá en el tercer presidente en la historia de FEF con más tiempo en el cargo, solo por detrás de Luis Chiriboga (desde 1998 hasta 2016) y Carlos Coello (desde 1981 hasta 1994), primero y segundo, respectivamente.

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