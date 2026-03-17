Chelsea vs. PSG: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Champions League

Los Blues buscan el milagro ante un PSG que luce imparable y que aterriza en Londres con un favorable 5-2

Moisés Caicedo disputa un balón contra Hakimi en el partido de ida entre PSG y Chelsea por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

La Champions League nos regala una noche mágica en Londres con el duelo de octavos de final entre Chelsea y PSG. Los Blues buscan una remontada histórica en Stamford Bridge tras el duro golpe sufrido en la ida, donde cayeron 5-2 ante el poderío francés.

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El encuentro se disputará este martes 17 de marzo de 2026 en el Estadio Stamford Bridge de Londres. Los aficionados ecuatorianos estarán pegados a la pantalla para ver el choque de titanes entre los tricolores Moisés Caicedo y el zaguero Willian Pacho.

Aquí tienes el horario oficial para seguir este partidazo según tu ubicación geográfica:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

¿Dónde ver Chelsea vs. PSG EN VIVO?

PSG se impuso 5-2 al Chelsea en el partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes. Cortesía

Para los fanáticos en Sudamérica (excepto Brasil), la transmisión oficial EN VIVO se podrá seguir a través del canal de ESPN 2. Además, la plataforma de streaming Disney+ contará con los derechos para toda la región latina.

Ambas escuadras pondrán toda la carne al asador. El conjunto inglés necesita ganar por una diferencia de tres goles para forzar el alargue, mientras que el equipo de Luis Enrique llega con la tranquilidad de haber sentenciado prácticamente la serie en el Parque de los Príncipes.

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Posible alineación de Chelsea

El DT Liam Rosenior confía en la potencia de Moisés Caicedo para equilibrar la medular y en el talento de Cole Palmer para generar peligro. El equipo londinense saldrá con un esquema agresivo buscando descontar rápidamente en el marcador global frente a su gente.

Chelsea: Sánchez; Hato, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Cole Palmer, Andrey Santos, Pedro Neto; Joao Pedro.

Posible alineación de PSG

Luis Enrique mantendrá su bloque sólido con el ecuatoriano Willian Pacho en la zaga, quien ha sido una muralla esta temporada. El tridente ofensivo liderado por el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, será la principal amenaza para liquidar cualquier esperanza de remontada inglesa.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery; Dembélé, Barcola y Kvaratskhelia.

Estadísticas de Chelsea y PSG en la Champions League 2025-26

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