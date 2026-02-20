Francisco Rivadeneira: “En la pugna con Colombia, Ecuador tiene todas las de perder”

El exministro analiza los escenarios en los que podría desencadenar la guerra comercial, hoy en la cancha de la CAN

Fue Ministro de Comercio exterior, entre 2013 y 2015. Durante ese tiempo, negoció y firmó un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador.

El exministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira lamenta que un conflicto por temas de seguridad haya desencadenado en una guerra comercial, con visos de no acabar y de golpear fuertemente la producción de ambos países. Una disputa que, ya en cancha de la CAN, podría llegar a afectar a Ecuador por la falta de argumentos.

- La Secretaría de la CAN ya admitió la acción presentada por Colombia. ¿Qué tan sólido ve el argumento de este país presenta bajo la Decisión 425, en el que plantea que se vea a la tasa de Ecuador, como un gravamen que restringe el comercio?

- Mi impresión es que muy difícilmente el Ecuador va a poder demostrar que esta medida, de carácter arancelario, está justificada dentro del contexto de los compromisos adquiridos en la CAN, particularmente en el tema del respeto a la libre circulación de los bienes debido a que somos parte de la zona del libre comercio. Creo que lamentablemente Ecuador tiene todas las de perder, porque al fin y al cabo se está tomando una medida de carácter arancelario y por ende comercial, por un litigio entre los dos los países que giran alrededor de un tema totalmente alejado, que es la seguridad. No veo ahí cómo Ecuador puede atar el tema de la seguridad directamente a la temática comercial.

- El ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, lo ha dicho: sin seguridad no hay intercambio comercial. ¿Eso no es un argumento sólido?

- Eso es discutible. Y pongo un ejemplo para que lo entendamos. Se puede utilizar la idea de restringir por tema de seguridad el ingreso de armas químicas o biológicas de un país, o la importación de aviones de combate, tanques, con todos los permisos, licencias que se requieren de un Estado. Si es así, eso está relacionado a seguridad, pero lo otro difícilmente. ¿Qué tiene que ver la frontera con el comercio per sé? Hay una relación, pero es muy distante. No es que porque hay inseguridad no ha habido comercio y las cifras lo demuestran. El comercio de ambos países, más allá del problema de seguridad es significativo.

- Si la CAN falla contra Ecuador, ¿ el país tendría que actuar de inmediato?

- La denuncia se ha presentado en una instancia de primer nivel que es la Secretaría, una instancia no jurídica, que tiene la ventaja de tiempos limitados para poder tener un resultado, a más tardar a finales de abril. Pero si la Secretaría se pronuncia en contra, es probable que Ecuador lleve el tema ante un tribunal, que sí es una instancia jurídica, para que eso obviamente se extienda en el tiempo... Por eso y otros temas esto podría demorar. No hay que olvidar que, en este caso, también están los tres reclamos que Ecuador ha presentado en contra de Colombia, algo que podría acelerar e incrementar lo que ya de facto es una guerra comercial entre los dos países.

- Son reclamos que no se han hecho públicos.

El Gobierno aboga por el diálogo, pero en el ínterin se usa la política comercial, como herramienta para meter presión

- Así es, pero creo que es bastante obvio cuales podrían ser, porque eso está básicamente en el comunicado que hizo Ecuador a raíz de la reunión que hubo aquí en Quito a nivel de cancilleres.

- ¿Cuáles cree que serán estos temas?

- Seguramente han incluido los más importantes, en los que yo creo sí se logra demostrar que Colombia también infringe compromisos. El primer tema podría ser el de transbordo en frontera. Se supone que (entre los países de la CAN) hay libre circulación de carga y personas, pero en la práctica los camiones, los trailers ecuatorianos tienen que hacer transbordo en la frontera, no pueden entrar a Colombia, algo que se genera básicamente por pedido de grupos de interés. Otro tema es el arroz, en Colombia no existe libre circulación para este producto, al arroz ecuatoriano se lo traba permanentemente, de nuevo por grupos de interés existentes. Importan cuando necesitan, y cuando no le ponen trabas, como obligar que el producto entre solo por puertos, elevando sus costos. Por último está el tema de la luz eléctrica. Se supone que estamos en una comunidad donde hay libre movilidad de los servicios. La venta de electricidad, por parte de empresas privadas colombianas, es un servicio.

- Y, pese a esto ¿por qué aún así Ecuador tendría las de perder?

- Ecuador tiene todas las de perder porque simplemente está encareciendo las importaciones de Colombia, de insumos que son complementarios y que se requiere para nuestra industria, y porque se van encareciendo las exportaciones del Ecuador a Colombia que es su cuarto o quinto mercado más importante. Hay manufacturas que muchas veces no se pueden mandar a otros mercados. ¿A dónde vamos a mandar esos productos? ¿Estados Unidos, la Unión Europea, Asia? Muy difícil. Y muchos de esos productos son producidos por pequeñas y medianas empresas. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Ellos no pueden sostener un proceso como este en el mediano-largo plazo, podrían quebrar. En ese sentido sí es un costo tremendo para el Ecuador.

- ¿Qué tan rápido el efecto podría llegar al consumidor?

- Quien paga el arancel es el importador, en este caso el ecuatoriano. Los que pueden van a tratar de absorber ese costo esperando que los aranceles sean temporales, pero si esto se extiende, el costo se trasladará al consumidor hasta que la medida se elimine o se busquen otros proveedores que sean más baratos. Lo que esperamos es que este conflicto se resuelva. Y creo que la solución tiene que venir desde el lado donde se genera este problema, que es el tema de seguridad, no tiene nada que ver con el comercio. Ambos países deben dialogar y cooperar para resolver el tema, para esto no es necesario acudir a la política comercial.

CONTEXTO

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia escaló a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este organismo regional recibió de Colombia una acción contra la tasa de seguridad del 30 % y, de Ecuador, tres reclamos por supuestos incumplimientos del país vecino, que el Gobierno ecuatoriano aún no ha detallado.

