Estos son los productos de EE.UU. que tendrán libre acceso en Ecuador, tras acuerdo

En el rubro automotriz, Ecuador ha acordado la eliminación de aranceles para vehículos con motor superior a 2.000 cc.

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Ecuador y Estados Unidos no solo abrirá las puertas del mercado estadounidense para el 50 % de los productos ecuatorianos exportables, también implicará concesiones significativas por parte del mercado ecuatoriano. Carros, maquinarias y equipos eléctricos del país norteamericano tendrán mejor acceso.

Con el ART, si bien Ecuador aseguró la reducción de la sobretasa del 15 % al 0 % para la mitad de sus exportaciones no petroleras (equivale a $ 3.200 millones), también deberá destrabar el ingreso de productos norteamericanos.

¿Qué productos de EE.UU. bajarán de precio en Ecuador?

Entre las principales concesiones está la eliminación inmediata del arancel (0 %) para maquinaria industrial, agrícola y de construcción proveniente de Estados Unidos, así como el libre acceso a equipos eléctricos especializados, incluidos transformadores y equipos para transmisión, distribución y almacenamiento de energía, productos que el país necesita importar para fortalecer su infraestructura eléctrica. En la parte automotriz, en cambio, Ecuador ha acordado la eliminación de aranceles para vehículos con motor superior a 2.000 cc.

¿Cuáles son los requisitos adicionales para calificar para el préstamo Credicasa? Leer más

Así lo dio a conocer ayer el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, quien señaló que estas concesiones se hicieron “con el cuidado de no afectar a la producción nacional”.

En ese sentido, dijo, el acuerdo también contempla la apertura para productos agrícolas no sensibles, como manzanas y vinos estadounidenses. En cuanto a productos más delicados, se establecerán cuotas mínimas para cárnicos y derivados lácteos, aunque con una protección importante: queda excluida la leche líquida.

¿Qué pasará con los productos que no lograron entrar en el acuerdo?

Jaramillo admitió que en esta ocasión Ecuador no logró incluir al camarón, el producto que mayores divisas genera para el país. No obstante, dijo que el diálogo aún no se ha cerrado y que el Gobierno “sigue un camino de diálogo con EE. UU., para poderlos incluir (a estos productos) en el futuro”.

La expectativa es que este acuerdo se firme en un plazo máximo de tres semanas, una vez que concluyan las traducciones y las notificaciones al Congreso estadounidense.

El Gobierno describe este acuerdo como un hecho histórico, pues en materia comercial es el primer tratado bilateral que Ecuador consigue tener con su principal socio. En 2025, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Estados Unidos alcanzaron aproximadamente $ 6.570 millones, lo que representa un crecimiento significativo del 30,3 %. Según se ha dicho, el ART, es parte de una primera fase que permitirá al país avanzar hacia un próximo Tratado de Libre Comercio (FTA).

Ecuador necesita un tratado comercial real

Para Alberto Acosta, analista económico y editor de la revista Análisis Semanal, conseguir esto último es clave, siempre y cuando se incluya a la principal oferta ecuatoriana, como el camarón. Lo de ahora, dice, se ha enmarcado en una negociación que califica como “agresiva y transaccional”, que en realidad no deja mayor beneficio al país.

Acosta dice que esta negociación ha partido por eliminar una sobretasa que antes simplemente no existía. “La estrategia ha sido clara: primero fue la de elevar los aranceles de forma generalizada para luego ofrecer un alivio selectivo, pero condicionado a ciertas concesiones. Es como un almacén que sube todos sus precios y después anuncia descuentos a ciertos artículos, aunque a nivel general siga siendo más alto el precio que antes”, dijo.

RELACIONADAS Estos son los productos ecuatorianos que ingresarán sin aranceles a Estados Unidos

Ecuador o Colombia: ¿quién tiene más opciones en la disputa presentada ante la CAN? Leer más

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), ha advertido antes que no incluir al camarón en la lista de productos beneficiarios es poner en riesgo la competitividad del país, más aún cuando India, su principal competidor, ha conseguido este año reducir su sobretasa del 50 % al 18 %, lo que reduce al mínimo las ventajas que tenía el producto local.

En la orilla contraria hoy está el sector florícola, que tras el cierre del ART verá caer su sobretasa del 15 % al 0 %. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, señala que si bien la flor ecuatoriana debe seguir pagando un arancel del 6,8 %, esto es mucho más competitivo que la sobretasa del 10 % que aún tiene la flor colombiana. En redes destacó el esfuerzo que han hecho las autoridades para promover un acuerdo recíproco, pues este tratado representa una gran oportunidad para las flores locales: por primera vez en 19 años, Ecuador logra mejores condiciones arancelarias que la flor colombiana. El crecimiento del Ecuador se construye “con inversión, apertura comercial y exportaciones fuertes. Desde Expoflores seguiremos apoyando iniciativas que impulsen el desarrollo productivo del país”, señaló.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ