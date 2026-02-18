Jaramillo: "Para el resto de productos seguimos un camino de diálogo con EE.UU."

El ministro, Luis Alberto Jaramillo, se refirió a la oferta que no logró incluirse en el acuerdo comercial

El Ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, confirmó que el acuerdo con Estados Unidos eliminará sobretasas en al menos al 50% de los productos no petroleros.

El Acuerdo de Comercio Recíproco Ecuador- Estados Unidos (ART), si bien permitirá que el 50 % de la oferta exportable de Ecuador logre ingresar al mercado estadounidense con cero arancel, dejará por fuera otros productos estrellas del país, como el camarón o el brócoli. No obstante, para el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, aún nada está dicho. El cierre de este acuerdo, dice, apenas es un primer paso de una negociación que continúa.

RELACIONADAS Estos son los productos ecuatorianos que ingresarán sin aranceles a Estados Unidos

"Con el resto de productos seguiremos en un camino de diálogo con EE.UU, para poderlos incluir en el futuro", dijo el funcionario durante una entrevista con Teleamazonas, ofrecida este miércoles 18 de febrero de 2026.

El gasto turístico por el Carnaval creció este año: se movieron $81,9 millones Leer más

Jaramillo recordó que aún con el 15 %, el camarón ecuatoriano, el primer generador de divisas para Ecuador, ha tenido buenos resultados en EE.UU. "Las exportaciones crecieron un 30 % en ese mercado, no es un valor pequeño aun con esta sobretasa, pero aún hay oportunidad de crecimiento", dijo.

El ministro recordó que existen otros mecanismos, como el manejo estratégico de las exportaciones petroleras para equilibrar la balanza o negociaciones políticas, para intentar reducir la sobretasa del 15% al 10% en el futuro cercano.

El funcionario destacó la importancia que de el país haya cerrado un acuerdo bilateral, por primera vez en la historia, con su primer socio comercial. Una desgravación inmediata al 50 % de la oferta, se compara, dijo, con lo que se ha logrado años atrás con Europa (50 %) y con China (41 %). "Se trata de una buena noticia, sobre todo cuando hay el mecanismo para seguir dialogando y seguir incorporando a más productos.

¿Cuándo se firmará el acuerdo comercial con EE.UU?

Según Jaramillo, está previsto que el acuerdo se firme en un plazo máximo de tres semanas, una vez que concluyan las traducciones y las notificaciones al Congreso estadounidense. Con su entrada en vigencia, el 50% de las exportaciones no petroleras de Ecuador ingresarán con 0% de arancel (sin sobretasas) de manera inmediata.

Entre los grandes ganadores del acuerdo está el sector florícola, que ahora competirá con ventaja frente a Colombia. Se estima que las exportaciones de flores podrían duplicarse hasta alcanzar los $2.000 millones para 2035. Otro productos beneficiados fueron los arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café, cacao, lomos de atún, pitahaya, etc.

Por otra parte, el tratado incluye capítulos de facilitación aduanera, propiedad intelectual y fitosanitarios, blindando el acceso preferencial de productos ecuatorianos frente a posibles cambios en los anexos generales de EE.UU.

Acuerdo comercial: ¿Qué ofrece Ecuador a EE.UU.?

La recompra de bonos en Ecuador alivia pagos hoy, pero encarece la deuda futura Leer más

Jaramillo señaló que el acuerdo contemplará un capítulo de inversión que permitirá que las empresas norteamericanas tengan mayor acceso al mercado ecuatoriano, en sectores como petróleo, gas, minería, puertos, infraestructura.

Otros temas están relacionados con:

0% de arancel inmediato para maquinaria industrial, agrícola y de construcción proveniente de EE.UU.

Eliminación de aranceles para vehículos con motor superior a 2.000 cc, protegiendo así el ensamblaje nacional de menor cilindraje.

Apertura para productos agrícolas no sensibles (manzanas, vinos) y cuotas mínimas para cárnicos y derivados lácteos (excluyendo leche líquida).

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ