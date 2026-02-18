El gasto turístico por el Carnaval creció este año: se movieron $81,9 millones

El feriado de Carnaval, que terminó este martes 17 de febrero, pero que se activó con eventos y movimiento a los balnearios y ciudades emblema de los asuetos, movió un gasto turístico de $81,9 millones, a nivel nacional.

Este resultado significó un aumento del 11,8 % en comparación con el gasto turístico del Carnaval de 2025 y del 27,9 % del mismo feriado de 2024, según el reporte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

En el comunicado, el Gobierno además asegura que la ocupación hotelera en este último feriado alcanzó el 49,6 %, superando el 45,0 % registrado en 2025 y el 41,5 % de 2024. “Estos resultados reflejan la recuperación sostenida del sector de alojamiento durante uno de los feriados más importantes del calendario nacional”, añade.

¿Cuáles fueron las provincias que registraron mayor movimiento turístico?

Los mayores niveles de gasto turístico se registraron en las provincias de Pichincha, con $19,6 millones; Santa Elena, con $8,5 millones; Azuay, con $8,0 millones; Tungurahua, con $7,5 millones; y Manabí, con $4,7 millones.

Se trata de provincias que concentran una parte importante del consumo turístico nacional, asociada a su infraestructura, conectividad, playas y por sus agendas de eventos que activan por la fecha. A la par, provincias como Cotopaxi, Morona Santiago, Loja, Cañar y Sucumbíos presentaron un alto dinamismo en cuanto al gasto turístico.

¿Qué provincia registró mayor ocupación hotelera?

Por otro lado, las provincias con mayor ocupación en los días de asueto, destacaron Bolívar, que alcanzó el 80,1 %, Tungurahua el 76,4 %, Santa Elena el 74,0 %, Galápagos el 70,7 % y Pastaza el 68,1%. También se observaron incrementos importantes en provincias como Cañar, Morona Santiago, Sucumbíos e Imbabura.

En total y a nivel nacional, se registraron 1’284.000 viajes a escala nacional, con mayor movimiento en Pichincha, Santa Elena, Manabí, Tungurahua y Azuay; consolidándose como los principales polos de atracción turística durante este feriado de Carnaval.

Movimientos turísticos que sorprendieron

Aunque no concentraron la mayoría de los turistas por el Carnaval, en relación con el año pasado, algunas provincias sorprendieron en este asueto por un incremento de visitantes, por ejemplo, Cañar (+54,7%), Sucumbíos (+51,6%), Chimborazo (+38,2%), Galápagos (+35,5%), Morona Santiago (+33,9%), Loja (+34,4%), y Esmeraldas (+29,5%). Estos resultados reflejaron una mayor dispersión territorial del flujo turístico y el fortalecimiento de destinos emergentes durante el feriado, según el análisis del reporte.

El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), Holbach Muñetón, ya había adelantado EXPRESO que para este feriado de Carnaval las expectativas del sector turístico y hotelero eran altas, por lo que calculaban un gasto turístico de entre 80 y 90 millones de dólares, que pudiera superar los 74 millones de dinamización del año 2025. Asimismo, señalaba que la tendencia por explorar el turismo de las provincias amazónicas es cada vez más alta.

