CAN confirma demanda de Colombia contra Ecuador por tasa del 30 %: ¿qué sigue ahora?

La CAN confirmó que Colombia solicitó determinar si la tasa de seguridad del 30 % de Ecuador es un gravamen o restricción

Las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, participaron en septiembre de 2025 en un evento de la Comunidad Andina (CAN).

Colombia presentó una acción ante la Comunidad Andina (CAN) en contra de la tasa de seguridad del 30 % que aplica Ecuador a los productos colombianos desde el 1 de febrero de 2026. Así lo confirmó este 17 de febrero de 2026 a Diario EXPRESO este organismo regional, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La CAN precisó que recibió “solicitudes de calificación de gravámenes y restricciones presentadas por la República de Colombia contra la República del Ecuador”. Es decir, el país vecino solicitó al organismo establecer si la tasa de seguridad del 30 % de Ecuador es un gravamen o restricción, acorde a la normativa.

El presidente Daniel Noboa decidió el 21 de enero de 2026 establecer la tasa de seguridad del 30 % para las importaciones que provienen de Colombia debido a la supuesta falta de cooperación en el control del crimen en la frontera, que ha sido negada por su homólogo, Gustavo Petro.

Para revisar esta imposición, Colombia y Ecuador se reunieron el 6 de febrero de 2026 en Quito, pero al no llegar a un consenso, el país vecino anunció que aplicará aranceles para los productos ecuatorianos y denunciará a Ecuador ante la Comunidad Andina para que la tasa de seguridad sea levantada.

Esta figura aplica para todas las mercancías que provienen del país vecino, con excepción de importaciones de energía eléctrica, servicios de transporte de crudo y donaciones.

Colombia formalizó la denuncia contra Ecuador ante la CAN

Esta segunda acción fue ya tomada. La CAN informó a EXPRESO que el 16 de febrero admitió las solicitudes e inició el procedimiento de investigación de calificación de gravámenes y restricciones, de acuerdo a los artículos 46 y siguientes de la Decisión 425.

La respuesta del organismo, citada por Caracol Radio, señala que “la solicitud presentada se encuentra completa de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Decisión 425, por lo que, de conformidad con el artículo 49 de dicha norma comunitaria, se tiene a bien disponer su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación establecido en la referida Decisión”.

Estos recursos en contra de la resolución N° SENAE-SENAE-2026-0006-RE, emitida por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae), fueron presentados por el Ministerio de Comercio de Colombia, informó Caracol Radio.

Mediante estas acciones el Gobierno colombiano solicita que el cobro impuesto por Ecuador sea calificado como gravamen, una figura que, de ser aceptada por la CAN, podría considerarse prohibida dentro del marco comunitario.

Especialistas consultados la semana anterior por EXPRESO mencionaron que la tasa impuesta por Ecuador vulnera el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Esta norma prohíbe imponer gravámenes distintos a los aranceles en el comercio intrarregional, según José Xavier Orellana, consultor empresarial y exviceministro de Comercio Exterior; y Daniel Legarda, exministro de Producción.

¿Qué hará ahora la CAN?

La admisión de estas acciones contra Ecuador implicará que la Secretaría General de la CAN abra un proceso para determinar si la medida aplicada por Ecuador está permitida o no.

Durante el procedimiento, la Secretaría General podrá solicitar información a las autoridades competentes de ambos países, así como practicar diligencias necesarias para constatar los hechos alegados en las solicitudes, detalló el organismo.

Una vez concluida la investigación, el organismo emitirá una Resolución en la que determinará si la medida aplicada por Ecuador constituye efectivamente un gravamen o una restricción prohibida dentro del marco comunitario.

Además, la CAN señaló que conforme el artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena, “velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario y con base en sus conclusiones, determinará las gestiones a seguir, en línea con el compromiso de los países miembros para consolidar el proceso de integración subregional.

En paralelo, Caracol Radio indicó que Colombia prepara una respuesta comercial. Según la emisora, el Gobierno expedirá en los próximos días un decreto para imponer aranceles a más de 20 productos ecuatorianos. El documento estaría a la espera de la firma del presidente de Colombia.

