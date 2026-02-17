¿Cómo identificar un “banco fantasma” en Ecuador? Claves para no caer en estafas

En el listado constan supuestos bancos, financieras, cooperativas y otras. Verificar si cuentan con autorización es sencillo

Los “bancos fantasmas” no reportan información sobre cuánto captan o cómo manejan los recursos.

En 2025, la Superintendencia de Bancos identificó 68 entidades que se hacían pasar por bancos sin contar con autorización para operar. Estas instituciones, calificadas como “bancos fantasmas”, ofrecían servicios financieros al margen de la ley y sin supervisión estatal.

Estas instituciones operan pese a que el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe que las personas naturales o jurídicas, que no forman parte del sistema financiero nacional, capten recursos económicos de terceros o realicen, en forma habitual, las actividades financieras.

Tampoco pueden hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las personas mencionadas es de naturaleza financiera. Las violaciones de lo establecido en este artículo serán sancionadas de acuerdo a lo que establece la normativa, precisa la Superintendencia de Bancos en su portal web.

Ante este escenario, la entidad sugiere las siguientes recomendaciones para que los ciudadanos identifiquen una entidad financiera irregular y eviten ser víctimas de posibles fraudes

1. Verifique si está autorizada por la Superintendencia

El primer paso es comprobar si la entidad consta en el listado oficial de instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos. En Ecuador, operan bajo control del organismo 425 entidades del sector financiero privado, público y de seguridad social.

Si la empresa que ofrece captar dinero, otorgar créditos o invertir recursos no aparece en ese registro oficial, se trata de una señal de alerta.

Para conocer el listado de entidades financieras que cuentan con autorización, la Súper de Bancos recomienda acceder a https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catastro-publico/ y buscar si consta el nombre de la institución financiera.

2. Desconfíe de promesas de rendimientos elevados

Los “bancos fantasmas” suelen atraer clientes con ofertas de altos intereses, ganancias rápidas o créditos inmediatos sin requisitos. Este tipo de promesas, especialmente si superan ampliamente las tasas del sistema financiero formal o si solicitan abonos o bienes a cambio de un crédito, son un indicio de posible estafa.

En muchos casos, estas entidades operan principalmente a través de redes sociales o mensajería instantánea como WhatsApp.

3. Revise si tiene oficinas y canales formales

Una institución financiera legal debe contar con identificación clara, canales de atención formales y documentación verificable. Los “bancos fantasmas” pueden funcionar en locales improvisados, sin señalética oficial o con información poco transparente sobre sus directivos.

También es frecuente que no entreguen contratos formales o que estos carezcan de datos legales completos.

4. Compruebe si reporta información pública

Las entidades autorizadas reportan información financiera y están sujetas a controles y auditorías. En cambio, las instituciones ilegales no rinden cuentas ni reportan captaciones de dinero a ninguna autoridad.

La Superintendencia ha señalado que estos “bancos fantasmas” no reportan información sobre cuánto captan o cómo manejan los recursos.

5. Denuncie si detecta irregularidades

Si una persona sospecha que una entidad opera sin autorización, puede denunciar el caso ante la Superintendencia de Bancos o ante la Fiscalía General del Estado. Las autoridades han habilitado mecanismos para recibir alertas ciudadanas.

En la Súper de Bancos, por ejemplo, se puede ingresar a https://www.superbancos.gob.ec/bancos/ y acceder al apartado Entidades NO autorizadas / Canal Denuncias y llenar un formulario en línea con los datos de la institución sospechosa. La denuncia puede ser anónima o con datos, precisa la entidad.

El listado de los 68 “bancos fantasmas” que operan en Ecuador

Además, para evitar caer en posibles fraudes la Súper de Bancos detalla también el listado de los bancos “fantasmas” detectados hasta la fecha. En el registro constan las siguientes:

Presta Mayor Avancréditos Jigo S.A.S. Prestamos_Personalrapido Finanweb Crédito Coopa Desarrollo Proaccion.online Creditos_Bankintells Timplie Coopaslate Creditos Online Financiera Bolivariana de Créditos Global Invesment S.A. Misú Banco Crédito Mutual Corp. Inversiones Fe y Esperanza EC Jasmirps Natural Credit Inmocash-Inmoauto Credicapital Construye Tu Futuro Financiero - ECU PrestamosQuito Autoesternacorp S.A.S. Prestamo Institucionales Crédito Amigo Ecuador Institución Financiera Pachamama Institución Financiera Alaquez Institución Financiera Santa Teresita Anfeiner Group Sumak Kallary Credpivillal Luz de América Finanzas Institución Financiera Mushuk Unancha Banco Microempresarial SCB Smart Capital C.A. Alpha House Cohavec Republic 593 Institución Financiera Taminfinanciera Banapreta Suyana Institución Financiera TP Consultancy Golden Gate Ahorro y Crédito Prestamos Ecuador Quito Best Adviser Solufinance Crediayuda.online Credito.rapidos Solución Financiera Carve Fundación Fundar Arrow Alliance Go4Rex - GPT - 3V Adipox Alianza CSF Financiera Progreso EC MGA Centro Financiero Centavo Celestial - Préstamo Credipia Coofinanciar Cashya - Préstamo de Efectivo Corporación Financiera Pérez Bustamante & Asociados Plata Puntual - Préstamo Listo Rico-Créditos y Préstamos Dinerofácil - Préstamo Fácil Crédito Smart Préstamos Ecuador Crece Credit Credipaguitos Cooperativa Pro Credit

