  Economía

fraudebanco
Los “bancos fantasmas” no reportan información sobre cuánto captan o cómo manejan los recursos.Freepik

¿Cómo identificar un “banco fantasma” en Ecuador? Claves para no caer en estafas

En el listado constan supuestos bancos, financieras, cooperativas y otras. Verificar si cuentan con autorización es sencillo

En 2025, la Superintendencia de Bancos identificó 68 entidades que se hacían pasar por bancos sin contar con autorización para operar. Estas instituciones, calificadas como “bancos fantasmas”, ofrecían servicios financieros al margen de la ley y sin supervisión estatal.

Estas instituciones operan pese a que el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe que las personas naturales o jurídicas, que no forman parte del sistema financiero nacional, capten recursos económicos de terceros o realicen, en forma habitual, las actividades financieras.

Tampoco pueden hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las personas mencionadas es de naturaleza financiera. Las violaciones de lo establecido en este artículo serán sancionadas de acuerdo a lo que establece la normativa, precisa la Superintendencia de Bancos en su portal web.

Ante este escenario, la entidad sugiere las siguientes recomendaciones para que los ciudadanos identifiquen una entidad financiera irregular y eviten ser víctimas de posibles fraudes

1. Verifique si está autorizada por la Superintendencia

El primer paso es comprobar si la entidad consta en el listado oficial de instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos. En Ecuador, operan bajo control del organismo 425 entidades del sector financiero privado, público y de seguridad social.

Si la empresa que ofrece captar dinero, otorgar créditos o invertir recursos no aparece en ese registro oficial, se trata de una señal de alerta.

Para conocer el listado de entidades financieras que cuentan con autorización, la Súper de Bancos recomienda acceder a https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catastro-publico/ y buscar si consta el nombre de la institución financiera.

2. Desconfíe de promesas de rendimientos elevados

Los “bancos fantasmas” suelen atraer clientes con ofertas de altos intereses, ganancias rápidas o créditos inmediatos sin requisitos. Este tipo de promesas, especialmente si superan ampliamente las tasas del sistema financiero formal o si solicitan abonos o bienes a cambio de un crédito, son un indicio de posible estafa.

En muchos casos, estas entidades operan principalmente a través de redes sociales o mensajería instantánea como WhatsApp.

3. Revise si tiene oficinas y canales formales

Una institución financiera legal debe contar con identificación clara, canales de atención formales y documentación verificable. Los “bancos fantasmas” pueden funcionar en locales improvisados, sin señalética oficial o con información poco transparente sobre sus directivos.

También es frecuente que no entreguen contratos formales o que estos carezcan de datos legales completos.

4. Compruebe si reporta información pública

Las entidades autorizadas reportan información financiera y están sujetas a controles y auditorías. En cambio, las instituciones ilegales no rinden cuentas ni reportan captaciones de dinero a ninguna autoridad.

La Superintendencia ha señalado que estos “bancos fantasmas” no reportan información sobre cuánto captan o cómo manejan los recursos.

5. Denuncie si detecta irregularidades

Si una persona sospecha que una entidad opera sin autorización, puede denunciar el caso ante la Superintendencia de Bancos o ante la Fiscalía General del Estado. Las autoridades han habilitado mecanismos para recibir alertas ciudadanas.

En la Súper de Bancos, por ejemplo, se puede ingresar a https://www.superbancos.gob.ec/bancos/ y acceder al apartado Entidades NO autorizadas / Canal Denuncias y llenar un formulario en línea con los datos de la institución sospechosa. La denuncia puede ser anónima o con datos, precisa la entidad.

El listado de los 68 “bancos fantasmas” que operan en Ecuador

Además, para evitar caer en posibles fraudes la Súper de Bancos detalla también el listado de los bancos “fantasmas” detectados hasta la fecha. En el registro constan las siguientes:

  1. Presta Mayor
  2. Avancréditos
  3. Jigo S.A.S.
  4. Prestamos_Personalrapido
  5. Finanweb
  6. Crédito Coopa Desarrollo
  7. Proaccion.online
  8. Creditos_Bankintells
  9. Timplie
  10.  Coopaslate Creditos Online
  11. Financiera Bolivariana de Créditos
  12.  Global Invesment S.A.
  13.  Misú
  14.  Banco Crédito Mutual
  15.  Corp. Inversiones
  16.  Fe y Esperanza EC
  17.  Jasmirps
  18.  Natural Credit
  19.  Inmocash-Inmoauto
  20.  Credicapital
  21.  Construye Tu Futuro Financiero - ECU
  22.  PrestamosQuito
  23.  Autoesternacorp S.A.S.
  24.  Prestamo Institucionales
  25.  Crédito Amigo Ecuador
  26.  Institución Financiera Pachamama
  27.  Institución Financiera Alaquez
  28.  Institución Financiera Santa Teresita
  29.  Anfeiner
  30.  Group Sumak Kallary
  31.  Credpivillal
  32.  Luz de América Finanzas
  33.  Institución Financiera Mushuk Unancha
  34.  Banco Microempresarial
  35.  SCB Smart Capital C.A.
  36.  Alpha House 
  37.  Cohavec
  38.  Republic 593 
  39.  Institución Financiera Taminfinanciera 
  40.  Banapreta
  41.  Suyana Institución Financiera 
  42.  TP Consultancy
  43.  Golden Gate Ahorro y Crédito
  44.  Prestamos Ecuador Quito 
  45.  Best Adviser
  46.  Solufinance
  47.  Crediayuda.online 
  48.  Credito.rapidos 
  49.   Solución Financiera Carve 
  50.  Fundación Fundar
  51.  Arrow Alliance 
  52.  Go4Rex - GPT - 3V Adipox 
  53.  Alianza CSF 
  54.  Financiera Progreso EC
  55.  MGA Centro Financiero 
  56.  Centavo Celestial - Préstamo 
  57.  Credipia 
  58.  Coofinanciar
  59.  Cashya - Préstamo de Efectivo 
  60.  Corporación Financiera Pérez Bustamante & Asociados
  61.  Plata Puntual - Préstamo Listo
  62.  Rico-Créditos y Préstamos
  63.  Dinerofácil - Préstamo Fácil
  64.  Crédito Smart
  65.  Préstamos Ecuador
  66.  Crece Credit
  67.  Credipaguitos
  68.  Cooperativa Pro Credit

