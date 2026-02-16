68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

En Ecuador se identificaron 68 entidades que “se hacían pasar por bancos” durante 2025. Estos entes denominados como “fantasmas”, por la Superintendencia de Bancos, operaban sin autorización.

Roberto Romero, superintendente de Bancos, informó que tras detectar estos casos, se comunicó a la ciudadanía para que no caiga en engaños. Y se solicitó a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes, se contactó con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para conocer si hay algún tipo de investigación relacionada.

De igual manera, averiguaron en la Súper de Compañías si estas entidades estaban registradas y bajo qué modalidad. Romero aseveró que ha participado personalmente en la clausura de algunos de estos bancos “fantasma”. El funcionario relató que tras días después de asumir la Superintendencia, el 7 de enero de 2025, descubrió uno de esos “bancos fantasmas” cuando iba por la calle y vio un letrero de "una cuasi banco-cooperativa".

¿Cómo se identificaron los bancos "fantasma" en Ecuador?

Para identificar a las instituciones que operan fuera de la norma, Romero agregó que hacen seguimiento en redes sociales de ofertas engañosas y han habilitado “rutas sencillas” para que la ciudadanía denuncie cuando haya sido estafada o detecte una institución sospechosa. “Es un trabajo que hemos tenido que pulir para encontrarlos, pero es como el gato y el ratón: siempre se están escapando, son delincuentes, trabajan bajo la oscuridad”, dijo al comentar que ha participado en juicios con los que han logrado que prisión de “muchos” de los involucrados.

Añadió que el tiempo de cierre de los “bancos fantasmas” depende de los procesos en la Fiscalía. “Por parte nuestra (Superintendencia), la mayoría están cerradas, y las que no, están en procesos para meterles presos, pero no están operando”.

Además, dijo que estas entidades “ya están reportadas para que no capten recursos. De pronto están defendiéndose y si son peluquería ahora sí están trabajando como peluquería", afirmó Romero

¿Cuánto dinero se mueve a través de los bancos "fantasma" en Ecuador?

Respecto a los montos de dinero que se mueven en estas entidades financieras, que operan al margen de la ley, el superintendente de Bancos aclaró que estos “bancos fantasmas” no reportan “nada a nadie”.

Por esta razón, la Superintendencia no conoce cuánto captan o cuánto dinero tienen. Asimismo, señaló que en la web de la entidad www.superbancos.gob.ec se ha publicado los nombres de las entidades no autorizadas para operar para que los ciudadanos no crean en este tipo de ofertas.

Romero enfatizó que la Superintendencia de Bancos tiene bajo su supervisión a 425 entidades del sector financiero privado, público y de seguridad social a escala nacional.

