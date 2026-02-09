Precio del cacao se desploma: la tonelada alcanzó su valor más bajo desde 2023

La tonelada métrica de cacao cerró en menos de $4.000 en el mercado internacional, según el portal Investing.com

El cacao alcanzó su precio récord en el mercado internacional a finales de 2024.

El precio de la tonelada métrica de cacao, que a finales del 2024 llegó a superar los $12.000, ha vuelto a estar por debajo de los $ 4.000, una cifra similar a la que se manejaba en noviembre de 2023. Una mejora de la oferta mundial, expectativas de cosechas más abundantes y una demanda global más débil de lo esperada influyen en el resultado actual.

Los precios del cacao empezaron a subir en 2023. Este repunte respondió a la caída en la producción de cacao en (África) Costa de Marfil y Ghana -los principales productores a nivel mundial de esta fruta tropical- por al mal tiempo y enfermedades en los cultivos.

Entonces este escenario, causó que la tonelada métrica de esta materia prima suba hasta $12.646 en diciembre de 2024. Desde entonces, ha ido en descenso, refieren los datos del portal Investing.com.

A lo largo de 2025 y principios de 2026 el mercado cambió de rumbo y los precios comenzaron a caer de forma pronunciada; en varios momentos de 2025 los futuros del cacao se negociaron alrededor de $5 000 por tonelada, lo que implicó una caída de más del 50 % desde los niveles récord previos.

El precio del cacao empezó a descender en 2026

Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), informó semanas atrás que sin duda la recuperación de Costa de Marfil y Ghana, los dos mayores productores a nivel mundial, comienza a influir en los precios. No obstante, destacó también el poco interés de las fábricas internacionales por comprar cacao.

Esa demanda, que fue afectada con los altos precios, hoy no termina de recuperarse, refirió la Anecacao "La afectación de esta escalada de precios fue directamente para el fabricante y consumidor de chocolate, hubo un descenso en las compras y consumo por sus altos costos de producción".

Ante este nuevo escenario, este 9 de febrero de 2026 la tonelada métrica se cotizó en $3.984. Esta cifra significa una caída del 5,08 %, que equivale a $213 menos frente a la jornada anterior ($4.180), según datos de Investing.com.

