Tensión comercial: Efectos económicos de la denuncia de Colombia a Ecuador en la CAN

La tasa de seguridad del 30 %, que aplica Ecuador desde el 1 de febrero de 2026 a los productos que provienen de Colombia será revisada en una instancia superior en comercio internacional de la región, la Comunidad Andina (CAN). Colombia anunció el 6 de febrero de 2026 que presentará en esta instancia una demanda en contra de Ecuador por el gravamen impuesto e impondrá una tasa similar para los productos ecuatorianos.

A pesar del anuncio hasta las 13:30 de este 9 de febrero de 2026, la presentación de esta demanda aún no se ha formalizado.

Para José Xavier Orellana, exviceministro de Comercio Exterior, en la CAN Colombia podría alegar que esta medida actúa como una restricción al comercio intrarregional, en contravención del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe imponer gravámenes distintos a los aranceles dentro del Programa de Liberación andino.

De acuerdo con esta postura, la tasa funcionaría como un gravamen encubierto o una barrera no arancelaria, ya que no está asociada a la prestación de un servicio específico.

Ante este escenario, Colombia podría solicitar compensaciones o el retiro inmediato de las sobretasas aplicadas a productos de primera necesidad y materias primas.

Escenarios de sanción y efectos económicos

Orellana advierte que, si la CAN determina un incumplimiento, Ecuador podría enfrentar sanciones dentro del marco comunitario. Entre ellas, la autorización para que Colombia suspenda los beneficios del Programa de Liberación, lo que abriría la puerta a represalias comerciales.

En un escenario de sentencia desfavorable, Colombia podría aplicar también aranceles a los productos que Ecuador más exporta a ese mercado, como arroz, enlatados de pescado y línea blanca, con un impacto directo en la balanza comercial no petrolera.

Además, existe el riesgo de que importadores colombianos exijan la devolución de los montos pagados por la tasa, lo que podría generar un nuevo “hueco” fiscal para el país.

El especialista subraya también que aparte de tratar este asunto ante CAN, se podrían dar conversaciones entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos para alinear los objetivos comunes y resolver este impasse.

La versión del Gobierno ecuatoriano

Frente a la eventual denuncia ante la CAN, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, aseveró este 9 de febrero de 2026 en Teleamazonas que la medida de Ecuador responde a temas seguridad. “No hay comercio sostenible sin seguridad, sin control en las fronteras”, refirió y recordó que el control fronterizo implica altos costos para despliegue militar, vituallas, municiones y equipamiento especializado.

En este sentido, el funcionario ratificó la versión oficial emitida por la Cancillería ecuatoriana y aseguró que, durante el diálogo bilateral del 6 de febrero pasado, no se habló de demandas ante la CAN ni de la imposición inmediata de aranceles, como luego anunció Colombia.

“El tono de la reunión fue otro. Se trataron los temas y se habló de una propuesta por parte de Colombia. Estamos a la espera de que haya una respuesta favorable”, señaló Jaramillo.

Además, el ministro de Producción aseveró que Ecuador mantendrá la aplicación de la tasa mientras no exista una respuesta concreta en materia de seguridad fronteriza e insistió en que la decisión no responde a un asunto comercial, sino a un problema de seguridad por, entre otros, el incremento de los cultivos de coca en Colombia -que habrían pasado de 48.000 a más de 262.000 hectáreas- y advirtió que este crecimiento tiene efectos directos sobre Ecuador.

El ministro reconoció también la preocupación de sectores productivos y de transporte por el impacto económico de la medida, pero reiteró que se trata de una acción “temporal”, orientada a generar una respuesta concreta del lado colombiano. Señaló que su cartera ha mantenido reuniones con gremios del aceite de palma, madera, atún, camarón y otros sectores, que han expresado su preocupación, aunque mencionó que espera que la medida dure “poco tiempo”.

El origen de la tensión comercial entre Ecuador y Colombia

Colombia anunció el 6 de febrero la entrada en vigencia de un arancel del 30 % para un listado de 73 subpartidas ecuatorianas. Estas medidas afectarían alrededor del 32 % de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia, equivalentes a unos $300 millones, de un total cercano a $900 millones anuales.

Entre los productos incluidos en la lista constan arroz, aceite de palma, neumáticos, calzado de caucho, productos químicos y farmacéuticos, confites y chocolates.

Por su parte, Ecuador aplica desde el 1 de febrero de 2026 un gravamen también del 30 % para las importaciones que provienen del vecino país. A esto se suma un aumento del 900 % de la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que pasó de $3 a $30 por barril.

Mientras tanto, Colombia suspendió la venta de electricidad para Ecuador desde las 18:00 del 22 de enero de 2026, pese a que este suministro es clave para el sistema eléctrico ecuatoriano sobre todo en la época de estiaje.

