Celec y técnicos de EE.UU. revisan obras de protección para Coca Codo Sinclair

La erosión regresiva del río Coca sigue bajo vigilancia técnica. Autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace) realizaron entre el 2 y 5 de febrero de 2026 un recorrido para constatar el avance de este fenómeno natural que amenaza las obras de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), oleoductos y la carretera, informó esta entidad pública en un comunicado.

Las obras de captación permiten tomar el agua del río y llevarla hasta la central eléctrica para producir energía.

Este encuentro es parte de las visitas periódicas que realiza el Usace al país, establecidas en el convenio de cooperación suscrito con la Celec, en diciembre de 2021.

La Celec detalló también que en reuniones con los técnicos de Estados Unidos se evaluaron las acciones para proteger la captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una infraestructura clave del sistema eléctrico nacional. Esta planta aporta alrededor del 30 % de energía hidroeléctrica para cubrir la demanda de este servicio público.

Avance de las obras de mitigación de la erosión del río Coca

En este espacio, se revisó el avance de las obras de mitigación y el impacto de estas intervenciones en el avance de la erosión regresiva.

El representante del equipo de la Usace, Adriell McConell, presentó las acciones desarrolladas junto con la Comisión Ejecutora Río Coca y resaltó que la construcción del dique permeable registra un avance del 90%. Asimismo, informó que las intervenciones responden a una planificación de mediano y largo plazo que se ajusta conforme evoluciona el cauce.

Actualmente, el frente de la erosión regresiva del rio Coca está a 3,6 kilómetros de distancia de las obras de captación de Coca Codo Sinclair. Ha estado en este punto durante 186 días, según el Informe de Monitoreo del Proceso Erosivo del 5 de febrero de 2026, elaborado por la Celec.

Además, la entidad señaló que en este espacio se difundió el plan de trabajo definido para 2026, pero no se dio detalles.

Coca Codo Sinclair es una infraestructura estratégica

Sin embargo, la entidad refirió que el objetivo inmediato es reducir el riesgo que la erosión representa para la captación de la hidroeléctrica y, con ello, para la operación de la central, que es clave para la generación de energía, más ahora que Colombia suspendió desde el 22 de enero de 2026 la venta de electricidad a Ecuador, ante la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, planteada por el presidente Daniel Noboa.

Entre el 1 y 5 de febrero de 2026, CCS ha generado en promedio 1.036,3 megavatios (MW), según reportes del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta cifra significa que ha operado al 69 % de su potencia instalada (1.500 MW), debido principalmente a la disponibilidad de agua.

Por esta razón, al ser CCS la hidroeléctrica más grande de Ecuador el seguimiento de este fenómeno es clave, porque la erosión regresiva del río Coca -que se inicio en febrero de 2020- es un fenómeno singular por su velocidad y alcance.

Ante esta realidad, Antonio Jácome, gerente general de la Celec, mencionó que la erosión regresiva del río Coca constituye un desafío prioritario para el país, debido a su incidencia en la infraestructura estratégica. En este contexto, reafirmó el compromiso del Gobierno para impulsar soluciones técnicas responsables, orientadas a asegurar la seguridad energética del país.

