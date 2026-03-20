Lluvia anega varios sectores de Guayaquil la noche de este viernes 20 de marzo

En varias vías del Puerto Principal se registró acumulación de agua, lo que provocó congestión vehicular

En las avenidas Antonio Parra Velasco y Gabriel Roldós, en Sauces 5, se evidenció acumulación de agua la noche de este viernes 20 de marzo.

Diversas zonas de Guayaquil soportaron una fuerte precipitación entre la tarde y noche de este viernes 20 de marzo. La intensa lluvia, acompañada por una tormenta eléctrica, propició acumulación de agua en varias calles, así como congestionamiento vehicular.

La lluvia comenzó pasadas las 18:00 y en pocos minutos anegó vías como las avenidas Antonio Parra Velasco, Gabriel Roldós, Isidro Ayora, Benjamín Carrión, así como tramos en varias etapas de La Alborada, Samanes 1, Sauces 2, 7, 5, en el norte de Guayaquil.

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Lluvias en Guayaquil: Vecinos reportan el desbordamiento de la zanja de Mucho Lote

Por la intensidad de la lluvia, la zanja ubicada en el sector de Mucho Lote 1 se desbordó. La empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, hizo un llamado a la ciudadanía para "tomar las precauciones debidas" ante el evento climático. La calle colindante estaba totalmente anegada, pasadas las 20:00.

Asimismo, vecinos de ese sector señalaron que, tras la caída de un rayo, se registró un corte en el suministro de energía eléctrica desde las 18:50, lo que generó inconvenientes.

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A través de las cámaras de videovigilancia del sistema integrado de seguridad ECU911, se observó acumulación de agua en las calles 33 y 34, en el sector de Las Orquídeas, también en el norte del Puerto Principal.

🔴 VIDEO | A la altura del km 14 vía a Daule en #Guayaquil, se registra acumulación de agua por 🌧️ lluvia, visualizada mediante cámara de #VideovigilanciaECU911.



🚘Se mantiene alto flujo vehicular en la zona. #LíneaÚnicaParaEmergencias pic.twitter.com/2SVr2e2pf4 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) March 21, 2026

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Asimismo, en varios tramos de la vía a Daule los vehículos circulaban con precaución y en forma lenta por la acumulación de agua. Los transeúntes se protegían de la lluvia en sitios techados

🔴 VIDEO | A la altura del km 14 vía a Daule en #Guayaquil, se registra acumulación de agua por 🌧️ lluvia, visualizada mediante cámara de #VideovigilanciaECU911.



🚘Se mantiene alto flujo vehicular en la zona. #LíneaÚnicaParaEmergencias pic.twitter.com/2SVr2e2pf4 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) March 21, 2026

Lluvia en Guayaquil: 15 sectores con acumulación de agua el viernes 20 de marzo

Pasadas las 20:30, Segura EP reportaba 15 zonas de Guayaquil con acumulación de agua:

Avenida Antonio Parra Velasco

Alborada 13 etapa

Sauces 7: avenida Antonio Parra Velasco y 9 Pasaje

Avenida Isidro Ayora y Benjamín Carrión

Samanes 1: calle Elina Manzani y José Queirolo entre la avenida Francisco Rizzo

Vía a Daule: Ingreso a Villa Bonita

Sauces 6: Calle Gabriel Roldós

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Mucho Lote 3

Vía a Daule: Ingreso a La Ladrillera

Avenida José Luis Tamayo y Galo Galecio

Kilómetro 14, 5 vía a Daule: Ingreso a Pascuales

Bloque 1 de Flor de Bastión

Avenida Teodoro Alvarado Oleas

Avenida Francisco de Orellana, frente a Las Orquídeas

Cooperativa 5 de Diciembre

Lluvia en Guayaquil: Pleamar y caída de árbol en Samanes

Segura EP reportó la caída de un árbol en la ciudadela Samanes 1, en el norte de Guayaquil. Según sus previsiones, la pleamar alcanzaría los 5,22 metros en la estación Guayaquil-Río a las 20:21 de este viernes 20.

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