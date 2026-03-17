Ministerio de Ambiente activa protocolo eléctrico tras emergencia por lluvias

El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con las empresas eléctricas de distribución en Ecuador, activó su Protocolo de Respuesta Inmediata ante la emergencia nacional por la época lluviosa. La medida busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico frente a amenazas como desbordamientos de ríos y movimientos de masa. La activación responde a un escenario de riesgo creciente en varias provincias del país. El plan también prioriza la seguridad de trabajadores, infraestructura y equipamiento eléctrico.

El protocolo establece un mapa de riesgos que ubica a Manabí, Los Ríos, El Oro, Guayas y Esmeraldas como Zonas de Riesgo Crítico, clasificadas en niveles 4 y 5. Estas áreas enfrentan mayores probabilidades de afectaciones severas por fenómenos climáticos. Además, se identifican puntos vulnerables en sectores específicos de Santo Domingo, Pangua en Cotopaxi y Cuenca en Azuay. Estas zonas requieren monitoreo constante y acciones preventivas inmediatas.

Este documento funciona como una herramienta clave para que las empresas eléctricas definan sus planes de contingencia frente a riesgos naturales. La guía permite anticipar escenarios adversos y coordinar respuestas rápidas ante posibles interrupciones del servicio. También establece procedimientos claros para actuar durante emergencias. Su aplicación busca reducir el impacto en la población y en los servicios básicos.

Etapas clave del protocolo eléctrico ante emergencias por lluvias en Ecuador

El plan establece tres fases de acción que guían la respuesta de las empresas eléctricas frente a eventos climáticos extremos. Estas etapas permiten organizar desde la prevención hasta la recuperación del servicio, priorizando la atención en sectores estratégicos y reduciendo tiempos de interrupción.

Fase de Preparación (Preventiva): Incluye la elaboración de planes de contingencia, monitoreo de amenazas, alistamiento de recursos y notificación ante posibles eventos.

Fase de Respuesta y Atención Integral (Operativa): Activa los planes de emergencia, coordina con el COE Nacional y despliega recursos para atender la contingencia.

Fase de Rehabilitación: Se enfoca en restablecer el servicio eléctrico, priorizando hospitales, sistemas de agua potable y seguridad pública.

Cómo funciona el protocolo eléctrico ante emergencias climáticas

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El documento guía también define funciones, responsabilidades y procedimientos específicos para actuar en emergencias y desastres. Incluye la identificación y clasificación de eventos peligrosos que podrían afectar la red eléctrica. Esto permite una respuesta más organizada y eficiente ante distintos escenarios. Además, fortalece la capacidad de reacción de las empresas distribuidoras.

El Gobierno Nacional dice establecer lineamientos preventivos y de respuesta para asegurar una cobertura efectiva durante la emergencia. Estas directrices buscan garantizar el alcance de las acciones en todas las zonas afectadas. También buscan aseguran una gobernanza coordinada entre instituciones. La estrategia apunta a minimizar impactos en servicios esenciales.

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