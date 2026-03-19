Toque de queda en Guayaquil: Urvaseo recoge basura con 40 % de unidades adicionales

Urvaseo, empresa encargada de recoger la basura en Guayaquil, dijo que tiene a 33 % más de su personal por el toque de queda

En varios sectores de Guayaquil, como en Mapasingue este, la basura está acumulada durante todo el día debido a la falta de recolección, afectada por el toque de queda.

En medio de la polémica por la basura acumulada en Guayaquil, debido a la prohibición para que circulen camiones recolectores durante el toque de queda (23:00 a 05:00), la empresa concesionaria Urvaseo informó que aumentó sus vehículos y personal para cubrir la demanda.

"Se implementó un horario extendido del servicio con un despliegue de más del 40 % de unidades adicionales a las que normalmente realizan la recolección de desechos, es decir más de 140 vehículos diarios recorriendo Guayaquil", indicó la compañía en un boletín de prensa.

Sin embargo, este despliegue ha sido insuficiente para cubrir la demanda y en varios sectores se observa basura acumulada durante varias horas.

Así lucía la esquina de Acacias y Ficus, en Urdesa central, en la mañana del 19 de marzo de 2026, ante la falta de recolección de basura por parte de Urvaseo. JUAN PABLO PÉREZ

Urvaseo indicó que una decena de unidades trabajan diariamente hasta las 22:00. A la ciudadanía se le ha pedido que no bote basura después de las 20:00.

2.000 trabajadores recogen la basura en Guayaquil, un 33 % más que antes del toque de queda, afirmó Urvaseo

John Reimberg: No habrá recolección de basura en toque de queda

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Urvaseo indicó que sumará diez cajas estacionarias (envases recolectores) a las 43 que existen en la ciudad.

"Se tiene 14 centros de acopio que están disponibles con horario extendido, entre las 05:00 y 23:00, donde los ciudadanos pueden depositar sus desechos, contribuyendo así a evitar su acumulación en la vía pública", recordó Urvaseo.

El ministro del Interior, John Reimberg, negó este jueves 19 de marzo de 2026 el pedido de la Alcaldía de Guayaquil para que se permita la recolección durante el toque de queda, argumentando que eso sería poner en riesgo la seguridad del personal encargado de este servicio básico.

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