La asambleísta Sandra Figueroa se va de la Revolución Ciudadana: estos son los motivos

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Sandra Figueroa deja la RC tras denunciar imposiciones y falta de diálogo interno.



La asambleísta cuestionó decisiones sobre una comisión legislativa.

Su salida evidencia tensiones y fracturas dentro del bloque político.

Sandra Figueroa, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), anunció este 15 de abril en la Asamblea Nacional su salida del bloque tras una serie de desacuerdos internos. La legisladora explicó que su decisión responde a diferencias en la forma de manejar la política dentro de la bancada. El hecho se produjo en medio de tensiones por la conformación de una comisión legislativa. Su intervención dejó en evidencia fracturas internas en el movimiento.

Durante su intervención, Figueroa cuestionó directamente la actitud de sus compañeros de bancada. “Me molesta esta actitud… esto no es escuela, no es la vecindad del pueblo, ¿qué les pasa?”, expresó con evidente incomodidad. También apeló al contexto social del país al decir: “la gente afuera se muere… trabajemos, dejémonos de esto”. Su mensaje estuvo cargado de reclamos sobre la falta de acuerdos.

La legisladora también defendió su postura frente a la imposición de nombres dentro del bloque. “No estoy de acuerdo… en que si no es fulano, no es nadie, eso está mal”, señaló. A pesar de ello, reconoció que aceptó decisiones internas por disciplina política. “Si voy a tener que soportar una persecución, lo haré”, agregó.

Crisis interna en la RC: tensiones por designaciones

Figueroa relató que fue designada como integrante de una comisión calificadora con 82 votos, pese a no estar presente físicamente. Explicó que la decisión se tomó mientras participaba de forma virtual. Posteriormente, al regresar a Quito, su bancada le pidió renunciar. La solicitud respondía a que el bloque había impulsado a otro legislador.

“Mi bancada… había emocionado al compañero Franklin Samaniego y que… tenía que renunciar. Fue lo que hice inmediatamente”, detalló. Sin embargo, en conversaciones posteriores se planteó la posibilidad de que continuara en el cargo. Incluso se habló de trabajar con asesoría del mismo Samaniego.

Pese a ese intento de acuerdo, las diferencias se profundizaron dentro del bloque. “No tuvimos un acuerdo al respecto”, afirmó. Finalmente, decidió ratificar su renuncia ante la falta de una resolución clara. La situación evidenció una falta de coordinación interna.

Renuncia marcada por desacuerdos y falta de consenso

La asambleísta también respondió a rumores sobre un posible cambio de bancada. Negó tajantemente esa posibilidad y reafirmó su identidad política. “Soy una mujer… revolucionaria… jamás he pensado cambiarme”, sostuvo. Recalcó que su salida no implica un cambio ideológico.

Figueroa explicó que su comportamiento cordial con otros actores políticos no debe interpretarse como una traición. “Mientras un colega me salude… yo le voy a contestar el saludo”, dijo. Insistió en que mantiene principios claros dentro de su accionar político.

Además, dejó claro que su permanencia en la RC era una convicción personal. “Si yo aquí entré por la revolución, yo me quedo por la revolución”, afirmó. Sin embargo, reconoció que las diferencias internas hicieron insostenible su continuidad en el bloque.

Figueroa insiste en respeto y gobernabilidad en la Asamblea

En su intervención final, la legisladora hizo un llamado a mejorar la convivencia política. Solicitó que exista diálogo y acuerdos dentro de la bancada. “Llegue a coordinación con la bancada… solo para que exista una gobernabilidad”, pidió. Su mensaje apuntó a la necesidad de estabilidad interna.

También enfatizó la importancia del respeto entre colegas, incluso en medio de diferencias. “Respeto… fue lo que pedí hoy”, recordó. La falta de ese elemento, según explicó, fue uno de los factores que detonaron la crisis.

Finalmente, Figueroa cerró su intervención con un tono crítico pero reflexivo. Señaló que la política no debe manejarse con imposiciones ni divisiones. “Así no se maneja la política”, concluyó. Su salida deja abierta una nueva etapa en la dinámica del bloque legislativo.