Funcionarios detenidos en Guayaquil: qué hacían y por qué fueron capturados

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tres personas, incluidos dos funcionarios municipales, fueron detenidas en Guayaquil tras un operativo que destapó un presunto desvío de combustible y venta ilegal de bienes públicos.

La investigación se activó por irregularidades detectadas en el consumo de combustible de vehículos municipales y sigue en manos de la Fiscalía.

En un predio del suburbio, en el que se ejecutó el operativo, las autoridades hallaron piezas metálicas que corresponden a infraestructura urbana, como rejillas y sumideros.

Un operativo en el suroeste de Guayaquil dejó al descubierto un presunto uso irregular de recursos municipales y terminó con tres personas detenidas, entre ellas dos funcionarios. La intervención se realizó en el sector del Batallón del Suburbio, tras una investigación iniciada por el Municipio ante alertas sobre el manejo de combustible.

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Según información oficial, las sospechas surgieron por inconsistencias en el consumo de combustible de vehículos pesados de la institución.

A partir de estos indicios, se activaron controles y seguimientos que permitieron ubicar puntos donde, aparentemente, se estaba desviando combustible.

Funcionarios municipales detenidos: ¿Cómo identificaron las posibles irregularidades?

El gerente de Segura EP, Alex Anchundia, explicó que el monitoreo a través de sistemas de geolocalización fue clave para avanzar en el caso. A través del rastreo de unidades, se logró identificar el sitio intervenido y detectar otras posibles irregularidades que continúan bajo investigación.

"Vamos a seguir buscándolos, capturándolos porque son bienes públicos de los ciudadanos", manifestó el funcionario.

Funcionarios del Municipio de Guayaquil detenidos: ¿qué se hallaron en los operativos?

Durante el operativo, ejecutado junto con la Policía Nacional, los agentes ingresaron a un predio donde encontraron más de 40 canecas con combustible, además de una volqueta, dispositivos móviles y unas 39 piezas metálicas que corresponderían a infraestructura urbana, como rejillas y sumideros.

A través de labores de inteligencia se identificó a un vehículo pesado que ingresó al predio, con lo que pudieron acceder a esa área para ejecutar el operativo, según Carlos Soria, subcomandante policial de la Zona 8.

Las evidencias levantadas apuntan a una posible comercialización ilegal de estos materiales. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y las responsabilidades de los implicados.