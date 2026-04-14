Combustibles en Ecuador: qué pasará con los precios en las próximas semanas

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los combustibles volvieron a subir en Ecuador el domingo 12 de abril y el alza podría continuar.

La gasolina Súper se disparó 34 %, mientras Extra, Ecopaís y diésel aumentaron hasta el 5 %.

Con el petróleo sobre los $110, expertos advierten nuevos ajustes en las próximas semanas.

El nuevo ajuste mensual de los combustibles en Ecuador, vigente desde el domingo 12 de abril, confirma una tendencia al alza que podría mantenerse en las próximas semanas.

El comportamiento del mercado internacional sigue marcando la pauta y anticipa que los precios locales continuarán bajo presión si el petróleo se sostiene en niveles elevados.

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Combustibles en Ecuador: ¿Cuáles son los nuevos precios?

Las gasolinas Extra y Ecopaís pasaron de $2,89 a $3,02 por galón, es decir, subieron 13 centavos, equivalente a un 4,6 %. Este incremento se mantiene dentro del sistema de bandas, que permite variaciones de hasta el 5 % mensual, por lo que, si las condiciones externas no cambian, podrían registrarse nuevos aumentos en ese mismo rango en los siguientes ajustes.

En el caso del diésel, el precio avanzó de $2,82 a $2,96, un alza de 14 centavos (5 %) . Al tratarse de un combustible clave para el transporte de carga y pasajeros, cualquier incremento impacta directamente en los costos operativos, lo que podría trasladarse a productos y servicios si la tendencia se prolonga.

La gasolina Súper, en cambio, evidenció el mayor salto: pasó de $3,41 a $4,57 por galón, es decir, subió $1,16, lo que representa un incremento del 34 %. A diferencia de las otras gasolinas, este combustible no está sujeto a bandas, por lo que su precio refleja de forma directa las variaciones del mercado internacional.

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que es referencial para Ecuador, ha superado los 110 dólares en varias jornadas de abril de 2026, con aumentos de entre el 10 % y el 12 %.

Alza del precio del combustible en Ecuador: ¿qué dicen los expertos?

Según expertos, el alza responde principalmente a los conflictos que sufre actualmente el Medio Oriente y a afectaciones en la infraestructura petrolera.

Con estos niveles, los expertos advierten que los precios internos seguirán ajustándose mientras persista este escenario externo.

Bajo el esquema actual, las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel podrían continuar subiendo hasta el límite del 5 % mensual, mientras que la Súper se mantendrá más expuesta a variaciones bruscas.