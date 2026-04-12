Precio de la gasolina en Ecuador: ¿Qué factores impulsan el alza de precios?

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber ARCH fijó precios de gasolina y diésel en Ecuador desde el 12 de abril hasta mayo de 2026.







Gasolina extra y ecopaís cuestan $3,02 por galón en todo el país, según la ARCH.







El alza del WTI sobre $110 presiona el esquema de precios de combustibles en Ecuador.







Desde este domingo 12 de abril de 2026, Ecuador aplica nuevos precios de los combustibles para la gasolina extra, ecopaís y el diésel. Los valores estarán vigentes hasta el 11 de mayo de 2026, según informó la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

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El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 308, que oficializa el esquema de estabilización de precios de los combustibles con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo en la economía local.

¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles?

De acuerdo con la información oficial, estos son los precios de venta al público por galón que rigen a escala nacional:

Gasolina extra y ecopaís: #3,024

Diésel premium: $2,962

Súper: registra el mayor salto, de $3,41 a $4,57, lo que implica un aumento de $1,16

Estos valores incluyen impuestos y costos de comercialización, por lo que son los precios finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

En cuanto a los precios en terminal, sin IVA, la ARCH detalló que la gasolina extra y ecopaís se ubican en $2,438847 por galón, mientras que el diésel premium alcanza los $2,446875 por galón.

Cómo funciona el sistema de estabilización de precios

El régimen de precios vigente en Ecuador ajusta mensualmente los valores de los combustibles según referencias internacionales, especialmente los precios del petróleo y sus derivados. El esquema contempla bandas de precios, lo que limita incrementos o reducciones abruptas mes a mes.

Cuando los precios internacionales suben por encima del rango permitido, el Estado absorbe parte del costo. En escenarios de estabilidad o baja, los ajustes se trasladan gradualmente al consumidor final.

En abril de 2026, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para Ecuador, ha superado los 110 dólares en varias jornadas, con incrementos acumulados de entre 10 % y 12 % en el último mes. Este repunte obedece, según analistas, principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que incluso han llevado al WTI a cotizar por encima del crudo Brent.

Impacto económico de los precios del combustible

El precio del diésel premium sigue siendo especialmente relevante para sectores como el transporte pesado, la agricultura y la industria. Analistas económicos advierten que, aunque el mecanismo de estabilización reduce la incertidumbre, también representa una presión sobre el gasto público, especialmente en contextos de petróleo caro.

En el caso de las gasolinas extra y ecopaís, los valores influyen directamente en el bolsillo de los hogares y en los costos de movilidad urbana e interprovincial.

Vigencia y próximos ajustes

Los precios anunciados estarán vigentes desde las 00:00 del 12 de abril hasta el 11 de mayo de 2026. Una vez concluido este período, la ARCH deberá publicar un nuevo ajuste mensual, conforme a la evolución del mercado internacional.

Mientras tanto, consumidores y sectores productivos permanecen atentos a la evolución de los precios, en un escenario económico marcado por la búsqueda de estabilidad y control de costos.