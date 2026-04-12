Deportivo Cuenca vs Independiente del Valle EN VIVO: minuto a minuto y cómo llegan al partido

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Duelo directo por la parte alta entre Deportivo Cuenca e Independiente del Valle

Los morlacos llegan motivados tras triunfos ante Emelec y Santos.





Independiente del Valle defiende el liderato con una campaña sólida.



Deportivo Cuenca vive días de entusiasmo y buenos resultados, y en medio de las festividades del 12 de abril recibirá a Independiente del Valle por la fecha 8 de la LigaPro. El compromiso se disputará desde las 13:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en un choque entre dos equipos que llegan en gran momento futbolístico. Aquí puedes seguir el minuto a minuto.

El cuadro morlaco atraviesa una racha positiva que ha levantado el ánimo de su hinchada. En la última jornada de LigaPro logró una victoria importante ante Emelec en el estadio Capwell, resultado que confirmó la evolución futbolística del plantel. A esto se sumó un nuevo festejo internacional tras imponerse 1-0 a Santos en la Copa Sudamericana, lo que consolidó una semana ideal para los colorados.

En vivo Deportivo Cuenca vs Independiente del Valle

Con 11 puntos en la tabla, Deportivo Cuenca se ubica en la zona alta del campeonato y quiere mantener su protagonismo en un torneo que ha mostrado gran competitividad desde las primeras fechas. El respaldo de su gente, en pleno ambiente festivo en la ciudad, será un factor importante para buscar un nuevo triunfo en casa.

Enfrente estará Independiente del Valle, actual líder del torneo con 16 unidades y uno de los equipos más regulares del campeonato. Los rayados han demostrado solidez en su funcionamiento colectivo y mantienen una racha positiva en sus últimos compromisos. Además, llegan motivados tras conseguir una victoria internacional al derrotar 1-0 a Always Ready en la Copa Libertadores, resultado que fortaleció su confianza.

Alineaciones de Deportivo Cuenca e Independiente

El partido promete ser intenso y disputado, ya que ambos clubes buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla sin descuidar sus compromisos internacionales de la próxima semana. En una ciudad que celebra su aniversario, Deportivo Cuenca intentará regalarle una nueva alegría a su afición, mientras que Independiente del Valle buscará reafirmar su liderato y seguir marcando el ritmo del campeonato.