Accidente en Santa Elena deja 4 muertos y 9 heridos en vía a la costa

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

¿Qué ocurrió en Santa Elena? Un accidente de tránsito entre un bus y un vehículo liviano dejó cuatro fallecidos y nueve heridos en la vía a Santa Elena.

Ocurrió la madrugada de este domingo 12 de abril, según reportó el ECU 911 y generó la movilización de equipos de emergencia.

Un nuevo siniestro de tránsito enluta las vías del Ecuador. La madrugada de este domingo 12 de abril, a las 04:31, el ECU 911 recibió una alerta por un accidente entre un bus y un vehículo liviano en la vía a Santa Elena.

El hecho se registró aproximadamente a un kilómetro del peaje de Olmedo, en la provincia de Santa Elena. Según el reporte de la Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911, hasta el momento se confirman cuatro personas fallecidas y nueve heridas.

Los ciudadanos afectados fueron atendidos en el sitio del siniestro y posteriormente trasladados a diferentes casas de salud.

Desde la sala operativa del ECU 911 Samborondón se coordinó la respuesta con entidades de emergencia, entre ellas la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y unidades de rescate.

También participaron equipos de los cuerpos de bomberos de La Libertad y Chanduy, junto con personal de CVIALCO, quienes trabajaron en la atención y control de la emergencia.

Otros accidentes en Guayaquil

En tanto, en Guayaquil se reportaron otros accidentes, como el del interior del túnel San Eduardo, sentido hacia la vía a Daule, otro en la avenida Domingo Comín y José Vicente Trujillo, así como en la Juan Tanca Marengo y José Castillo.

La tarde del sábado 11 de abril también se reportó congestión vehicular en la vía Perimetral, a la altura del GOE, en sentido norte-sur, debido a otro siniestro de tránsito.