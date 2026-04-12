PSC apeló decisión del TCE sobre avalar el adelanto de las seccionales: ¿qué viene ahora?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber TCE tramita la apelación del PSC contra el adelanto de las elecciones seccionales a noviembre de 2026, una decisión tomada por el CNE ante posibles efectos del fenómeno de El Niño.

El juez Richard González dio paso al recurso y ordenó el sorteo del juez sustanciador, mientras subroga temporalmente el despacho de Juan Patricio Maldonado, quien se encuentra en misión internacional.

PSC cuestiona la legalidad del cambio de calendario electoral, aunque en primera instancia el TCE avaló que el CNE tiene facultades para ajustar la planificación.

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se tramita la apelación del Partido Social Cristiano (PSC) en contra de la resolución que avaló el adelanto de las elecciones seccionales para noviembre de 2026.

El juez Richard González dio paso a ese recurso y dispuso que se realice el sorteo para determinar al juez sustanciador.

La apelación surge de la decisión del juez Juan Patricio Maldonado, quien negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el PSC. Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió adelantar las elecciones seccionales, que en primera instancia estaban programadas para el 14 de febrero de 2027, al 29 de noviembre de 2026.

El argumento para esa decisión fue una eventual afectación por el Fenómeno de El Niño, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. El CNE basó su resolución en un informe remitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que responde directamente al Ejecutivo.

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¿Por qué la resolución la tomó el juez González?

En el escrito en el que se notifica la decisión de dar paso a la apelación se señala que Maldonado se encuentra en comisión de servicios institucionales en el exterior. Asiste como integrante de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), en las elecciones generales de Perú.

El CNE decidió adelantar las votaciones de las seccionales para noviembre de 2026.CORTESÍA

En ese contexto, el juez Richard González subroga actualmente las actuaciones jurisdiccionales del despacho de Juan Patricio Maldonado. Lo hará desde el 8 de abril de 2026 hasta el 13 de abril del mismo año.

Sobre el recurso del PSC

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, el CNE tiene atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente. Ese fue el argumento del asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en contra de la decisión del CNE.

Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base en el informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.

Una vez que se sortee la causa, la sentencia pasará al Pleno del Contencioso Electoral para una resolución de instancia definitiva.