Libro de Fabián Pozo examina la muerte cruzada y el caso Lasso en Ecuador

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El libro plantea que el juicio político se sostuvo en narrativas más que en pruebas

La obra analiza la muerte cruzada como respuesta a la crisis institucional de 2023

El 17 de mayo de 2023, en medio de una creciente tensión política, el entonces presidente Guillermo Lasso firmó el decreto de disolución de la Asamblea Nacional y activó la denominada “muerte cruzada”.

La decisión, sustentada en la causal de grave crisis política y conmoción interna, se produjo mientras avanzaba un juicio político en su contra por presunto peculado. En su mensaje al país, el mandatario defendió la medida como una salida constitucional frente a un escenario de confrontación institucional que, según dijo, amenazaba la gobernabilidad.

Tres años después, ese episodio se convierte en el eje de la segunda edición del libro Boicot político: el retorno de los sofistas, del abogado Fabián Pozo Neira, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia durante ese periodo. La obra fue presentada el 8 de abril de 2026 en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Pozo Neira participó directamente en los hechos que analiza. Como abogado del entonces mandatario, intervino en distintos procesos institucionales, entre ellos pedidos de revocatoria de mandato y la defensa en la Asamblea Nacional durante el juicio político.

Desde esa experiencia, el autor plantea que la escritura del libro responde a una motivación personal y profesional: “Escribir este texto fue para mí un imperativo moral. En la era de la posverdad, debemos hacer un esfuerzo para evitar que narrativas mentirosas pasen a las páginas de la historia”.

Los pormenores de la obra

El texto examina las decisiones de la Corte Constitucional que permitieron el avance del juicio político, así como los elementos jurídicos que sustentaron la acusación. En ese contexto, Pozo cuestiona el uso del estándar de “mínima verosimilitud”, al que describe como un criterio que privilegia la narrativa por sobre la verificación de los hechos. “Basta un buen sofista como narrador para lanzar la democracia a la suerte de los votos en la Asamblea”, señaló durante su intervención.

Uno de los ejes del libro es la reconstrucción del caso vinculado a la empresa pública Flopec, que fue parte de la acusación contra Lasso. Según el autor, los elementos presentados en ese proceso no correspondían a la realidad jurídica de los hechos.

“Resulta que ese contrato se firmó en 2020 en el gobierno de Moreno, que la Contraloría nunca recomendó terminarlo. Que se renegoció y FLOPEC tuvo el mejor año de su historia”, afirmó. Añadió que “todas y cada una de las actuaciones del Presidente Lasso estuvieron enmarcadas en la Constitución y la Ley”.

El libro también incorpora el análisis de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, basada en investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que concluyó que no existían elementos para imputar responsabilidad penal al exmandatario. “Jamás Guillermo Lasso cometió peculado ni ningún otro ilícito”, sostuvo Pozo.

Durante la presentación, el expresidente Lasso destacó el enfoque jurídico de la obra y cuestionó las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en ese momento. “Lo que esperaba el país era una evaluación rigurosa, objetiva y técnica”, afirmó. A su criterio, el estándar aplicado “representa un peligro para la democracia” al permitir que acusaciones sin sustento probatorio avancen en el ámbito político.

El título del libro alude, según su autor, a dos ideas centrales. Por un lado, el “boicot político”, entendido como una serie de acciones que, en su interpretación, afectaron el desarrollo del gobierno. “Boicot es haber rechazado la reforma eléctrica para aprobarla con idéntico texto en el siguiente gobierno”, ejemplificó. Por otro, el “retorno de los sofistas”, en referencia a la primacía del discurso persuasivo sobre la verdad en el debate público.

La obra plantea, además, una reflexión sobre el rol de la justicia constitucional en contextos de crisis política. El autor advierte sobre los riesgos de que esta se convierta en un actor político. “Si la justicia constitucional se entrega al activismo judicial, pasaremos de un legítimo control abstracto a un gobierno de los jueces”, señaló.

¿Quién es Fabián Pozo Neira?

Es abogado graduado por la Universidad del Azuay y máster en derecho por la Universidad de California en Berkeley. Fue Secretario General Jurídico del gobierno de Guilermo Lasso. Es socio del Estudio Jurídico Gottifredi Pozo Abogados y ha sido docente de Derecho económico, Derecho mercantil, entre otras materias.