Stephanie Guaño debuta con “Caja madre”, un poemario sobre madres e hijas

En su primer libro, la autora convierte la poesía en un espacio de catarsis y reconciliación con las historias familiares

La obra empezó a elaborarse en 2020, cuando la autora retomó su amor por la poesía.

“Fui concebida a tu imagen y semejanza, artesana de mi memoria, hacedora de mi rebelión primera. Confieso que amé cada uno de tus huesos, aunque desde chica apuñalo mi reflejo”. Estos versos, con los que arranca Siete, uno de los poemas de Caja madre, condensan la esencia que atraviesa el primer poemario de la escritora quiteña Stephanie Guaño.

Desde el texto inaugural, el lector se sumerge en la compleja relación entre madres e hijas, una trama que -como la propia autora describe- está hecha de “ira y ternura”.

'Sindiós', el manifiesto contra los autoritarismos de Martín Caparrós Leer más

“Como hija, recibes el sacrificio materno, y ese sacrificio no es perfecto. Muchas veces viene acompañado de dolor e imperfecciones que rodean a la maternidad y que recaen sobre ti, que también te hieren. Eso no quiere decir que el amor y la ternura no estén presentes, pero es una dualidad con la que se convive”, afirma.

Aunque el libro comenzó a gestarse en 2020, la relación de Guaño con la literatura se remonta a la adolescencia, cuando llenaba cuadernos con sus versos. “Amaba leer, tanto que, aunque estudié Comunicación Social en la universidad, mi sueño era encontrar un trabajo donde lo único que tuviera que hacer fuera leer y escribir”, recuerda, risueña.

Tras obtener una maestría con mención en Literatura Hispanoamericana, su vínculo con las letras giró hacia lo académico y su escritura poética se detuvo de manera indefinida. Fue el confinamiento de 2020 el que la empujó a volver sobre aquellos textos juveniles.

Volver a la escritura



“Estaba sola, en una ciudad que no era la mía, en un apartamento sin ventanas, y volví a revisar esos textos y a escribir. Fue una reconciliación que me obligó a habitarme a mí misma”, señala.

En ese proceso creativo comenzó a ahondar en el pasado: en las historias que su madre y su abuela contaban en la cocina, mientras preparaban empanadas. Y también en la ira. La muerte de su abuela marcó la dirección definitiva del libro.

“Empecé a pensar en el útero primigenio, donde se forman las hijas, sus úteros y todos los óvulos que se liberarán a lo largo de su vida. Entonces, el carácter del libro cambió y adquirió un tono más íntimo”, explica. “Es muy duro enfrentarte a historias familiares que duelen, porque formaban parte de una estructura violenta dispuesta en contra de las mujeres y que afectaba profundamente sus maternidades. Escribir era una catarsis frente a eso”, dice.

La obra se presentó recientemente en la capital, en la librería Casiopea. Franklin Jacome

En sus versos, además de las tensiones que atraviesan la relación entre madres e hijas, hay también un esfuerzo por sanar heridas, por remendar y perdonar. Así lo expresa en Catorce, uno de los últimos poemas del libro: “Por eso fundo tu osamenta con la mía por vez primera sin reproches, miro con ternura tu deseo, al fin apagado, sobre esta vida que me diste y yo cargo a cuestas entre la esperanza y la asfixia, entre el vacío y la añoranza”, dice.

Francisco Proaño Arandi, el guardián de la lengua Leer más

Una vez que los textos parecían terminados, la retroalimentación de varios lectores la llevó a jugar con la prosa poética y a reorganizar los poemas hasta llegar al orden en que hoy se presentan. Luego apareció el dilema: “¿Vale la pena publicar esto? ¿Encontrarán lectores estos poemas? No tenía respuestas. Al final es una apuesta”, añade.

Caja madre se lanzó recientemente en la capital. El próximo 19 de marzo volverá a encontrarse con lectores en la librería Tiresias, ubicada en las calles Madrid y Lugo, en el barrio de La Floresta, en un diálogo abierto sobre maternidades, memoria y poesía.

¿Quién es Stephanie Guaño?

Nació en 1990. Es máster en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana. Ha dirigido proyectos de promoción lectora en Loja, donde ejerce como docente. Sus textos se han publicado en revistas digitales internacionales. Caja madre es su primer libro.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!