Aminta Buenaño: "Nuestra sociedad conspira contra la vejez"

La autora presentó el libro en Guayaquil recientemente. El 21 de febrero la obra tendrá un lanzamiento en Quito.

En la sala de espera de un hospital, un hombre muere sin darse cuenta. Sigue sentado, atento al turno que no llegará, mientras el mundo continúa a su alrededor. Poco a poco empieza a ver a los fantasmas de su vida: a su padre, a una exnovia, a presencias que regresan sin anunciarse. Acompaña también a su esposa, aún viva, en el duelo cotidiano por una pérdida que él mismo no alcanza a comprender del todo. Así se abre Platos rotos, el libro de cuentos de la escritora ecuatoriana Aminta Buenaño, publicado recientemente por la Universidad Católica de Cuenca, con un relato que sitúa la muerte no como un cierre abrupto, sino como un espacio de tránsito, memoria y observación.

El volumen reúne textos escritos en distintos momentos de la trayectoria de la autora. Algunos relatos fueron concebidos a partir de borradores que datan de 2006; otros surgieron durante la pandemia, y varios fueron terminados entre 2024 y 2025. Buenaño explica que el proceso fue largo y fragmentado: “Tenía algunos cuentos escritos, incluso hay un cuento monólogo de la emigrante que fue a partir de mis experiencias diplomáticas que tuve en dos regiones que son altamente migrantes del Ecuador. Estos borradores estaban guardados desde 2006, pero los terminé ya en estos últimos años”, señala.

El título del libro funciona como una imagen que articula esa diversidad. “Platos rotos surgió de una sensación que yo creo que todos vivimos en algún momento: de que algo se rompe inevitablemente en nuestras vidas, que hay una fractura y entonces uno se da cuenta de que tiene que recoger esas fracturas, esos pedazos, que aunque nunca volverán a ser iguales, uno necesita recomponer”, explica la autora. Para Buenaño, el libro se armó como un rompecabezas cuyos fragmentos fueron encajando a través de tonalidades casi silenciosas, entre lo cotidiano y lo inesperado.

Uno de los ejes narrativos es la cercanía a la muerte, la vejez y la soledad, temas que aparecen de manera recurrente en los cuentos. Buenaño reconoce en ellos una preocupación constante: “Nuestra sociedad conspira contra la vejez. Sobrevalora la juventud y, de alguna manera, convierte a los adultos mayores en personas desechables”. Desde esa mirada, los relatos exploran personajes que enfrentan el paso del tiempo y la pérdida de lugar en un entorno que privilegia lo inmediato. “Ya no es lo mismo tener 50 años ahora que hace 20 o 30 años”, dice la autora, subrayando una transformación en las formas de habitar la edad adulta.

Una mirada destacadas a las mujeres

Los personajes femeninos también ocupan un lugar central en el libro. Se trata, en muchos casos, de mujeres que sostienen tensiones en silencio o que deciden romper con lo establecido. “Son mujeres que muchas veces denuncian silencios. Gritan a través de su silencio y muestran malestar por la situación en que se encuentran”, explica Buenaño. En cuentos como El padre ausente, la figura femenina aparece como un eje de decisión y desplazamiento.

El escritor Iván Petroff propone una lectura que sitúa estos elementos dentro de una línea narrativa definida. “La narrativa de Aminta Buenaño se caracteriza por una profunda exploración de la identidad femenina y las estructuras sociales que la condicionan, dentro de un lenguaje poético y crítico que entrelaza lo íntimo con lo colectivo”, señala.

El libro ha iniciado un recorrido de presentaciones en distintas ciudades del país. La obra ya se presentó en Guayaquil y Cuenca, y llegará a Quito el sábado 21 de febrero, con un lanzamiento en la galería Sara Palacios, a las 11:00. También tendrá presentaciones en Loja y Ambato.

¿Quién es Aminta Buenaño?

Es escritora, diplomática y docente. Estudió Literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y tiene un máster en Género por la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Ha publicado numerosos libros, entre ellos ‘Mujeres divinas’, ‘Si tu mueres primero’, y ‘Un blues para Roberto’.

