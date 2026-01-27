David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela con una historia sobre Los Balcanes

‘El Ejército Ciego’ parte de la orden del emperador de Bizancio de cegar a 15.000 soldados búlgaros en el siglo XI

En el acta del jurado consta que David Toscana “ofrece una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

La noticia del XXIX Premio Alfaguara de Novela llega este año en medio de la vorágine de la IA y con la impronta de un jurado que tiene a al menos dos de las obras de sus miembros en el camino impredecible de la adaptación a serie (documentales o de ficción): Jorge Volpi (presidente), Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Óscar López, Camila Enrich, y, Pilar Reyes (con voz, pero sin voto).

“Una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia”, leyó del acta el escritor mexicano Volpi, quien se hizo con el premio en 2018 por el título ‘Una Novela Criminal’, sobre el caso Cassez-Vallarta (ahora en Netflix). El jurado se pronunció sobre cinco obras presentadas, de más de un millar de las presentadas.

‘El Ejército Ciego’ es el título de la obra, presentada bajo el pseudónimo de Cosaro El Escriba, del escritor mexicano David Toscana (Monterrey, 1961), quien recibió la escultura de Martín Chirino que conforma parte del reconocimiento en Madrid, este martes 27 de enero.

A partir de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, “alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”, reseñó el jurado luego de tres horas de deliberación.

El autor había recibido el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela ‘Olegaroy’. Su humor negro y presencia física (algo poco habitual) en la entrega del Alfaguara ya lo distinguen de ediciones pasadas. “El humor es el giro del lenguaje que puede tener ingenio y distintas formas de leerse, sobre una cuerda afloja que, a veces, es trágica”, señaló en la ceremonia.

Un escritor consagrado

Elogiado por Mario Vargas Llosa (‘El Peso de vivir en la tierra’ recibió el premio de la Bienal que lleva el nombre del Nobel peruano fallecido en 2025), el regiomontano David Toscana ha recordado lo “caprichoso, azaroso” del mundo editorial.

Sobre su obra previa, ‘El Ejército Iluminado’, la autora argentina Agustina Bazterrica (que por estos días presenta sus ‘Diecinueve garras y un pájaro oscuro’ en España) quiso saber algunas motivaciones. En esa ficción un ejército de personas con Síndrome de Down quiere invadir Estados Unidos “para recuperar Texas”. Ya puedo completar la trilogía, ha insinuado el autor premiado como respuesta.

Más de 1.100 manuscritos provenientes de Hispanoamérica –con mayoría de autores de Argentina, Colombia, México y España– aspiraron al galardón dotado con $175.000, además de su publicación internacional.

“En los tiempos que vivimos, leer es una forma de posicionarse ante el mundo”, ha dicho Núria Cabutí, CEO del sello editorial Penguin Random House durante el anuncio del fallo del Premio, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, de la capital española.

Sobre el aceptado y “voluntario” compromiso político de los escritores, en una entrevista con Carlos S. Maldonado, de diario El País, Toscana decía, en 2024: “tampoco puedes obligar a un personaje como Juan Rulfo a que fuera activamente político. Él vivía en otro mundo, en un mundo de poética, de lecturas. En cambio, otros sí fueron mucho más beligerantes. El mismo Sergio Ramírez (presente en esta entrega del Premio, y su ganador en 1998), Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa. Yo no me he casado con la política, no me interesa mucho y cuando me dicen que cómo participo respondo que lo hago con mis novelas”.

