Fernanda Trías crea una novela sobre desaparecidos

El sueño de una mujer que ha perdido la forma. El sueño de un hombre que transmuta en un bebé. El sueño de una montaña cavada por el hombre. El sueño de la vaca que atada al mundo por una viborita. Y el sueño de la moribunda, de la vieja acacia o de las almas es lo que deja ver el horizonte de la novela El Monte de las Furias (Random House), publicada a inicios de este año que termina.

Su autora, la escritora uruguaya Fernanda Trías (Montevideo, 1976), acaba de recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la edición 2025 de la FIL de Guadalajara. “No todo es parafraseable, canjeable, reemplazable”, dijo en su discurso de premiación. “No todo llega listo para traducirse al formato televisivo. El lenguaje no es un simple vehículo para contar una historia. Así como un río no es un recurso y un bosque no es materia prima”.

Es la segunda vez que recibe el galardón. En 2021, fue la obra Mugre rosa (Random House) la que movió a la autora a crear un mundo paralelo en el cual un manto plateado de peces sin vida cubre la playa con unas algas contaminadas. Lo había escrito antes de la última gran pandemia, con similar pulso de desdoblamiento que la montaña de su nueva novela. Pero distinta.

Del Río de la Plata a las montañas andinas. La clave está en su residencia de hace años, en Colombia: agradeció a “los cerros orientales de Bogotá”. Y unida a la originalidad de su ficción, permanece la transgresión de géneros, sostenida por una pertinencia en los diálogos que los funde con el ritmo de los párrafos. En ambas novelas hay una exploración que se muestra con la forma de reflexiones sobre un futuro que está presente. Que transcurre.

La Santita y La Merma

En 2021, mientras Fernanda Trías visitaba Guayaquil, le dijo a la periodista Jéssica Zambrano: “Se ha clausurado la idea de futuro (...) Todo esto me genera una serie de emociones y yo trabajo a partir de las emociones y luego me genera la gran curiosidad de tratar de entender cómo es posible que haya una civilización entera en negación. Me intriga el ser humano como fuente inagotable de misterio”.

Para ampliar la lista de lecturas que con imaginación nos hablen de lo real, Zambrano recomienda La Santita (Consonni; Recodo la publicó este año), de otra escritora migrante, la autora ecuatoriana, residente en Barcelona, Mafe Moscoso, con esta descripción: “ahonda en el conflicto del mestizaje en Ecuador (...) Superpone algunas leyendas en el mundo contemporáneo y nos permite entender de otra manera el tiempo”.

Por su parte, entre las lecturas recomendadas de Trías para diaria El País está La Merma (Random House), de la argentina María Moreno, que “convierte una tragedia personal —un accidente cerebrovascular que le paralizó un lado del cuerpo— en una proeza literaria. Escrita con un solo dedo, (esta obra) hace del cuerpo disminuido materia poética viva. Su honestidad brutal, su humor irreverente y su estilo renovado transforman el dolor en urgencia narrativa, y en cada frase confirma que estamos ante una de las escritoras más potentes de nuestra lengua”.

Los cuentos publicados por Páginas de Espuma

En la cuenta de Instagram de la escritora quiteña Marcela Ribadeneira pueden buscarse otras pistas de lecturas urgentes, además de las portadas que ha creado, en especial para la editorial Páginas de Espuma. Entre esas obras, Ribadeneira destaca El Comienzo del Paraíso, del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán con estas frases verificables: “sus cuentos examinan la complejidad de la naturaleza, considerando siempre las distintas escalas temporales que rigen la realidad (la que percibimos los humanos, ridículamente fugaz, en contraste con los inasibles tiempos cósmicos)”.

“(Paz Soldán) hablan de la violencia y de las crisis económicas y políticas de nuestros territorios latinoamericanos. Al mismo tiempo abordan —desde lo insólito— las consecuencias del capitalismo extractivista y expoliador, del cambio climático y de la inteligencia artificial, bocetando futuros posibles que son tanto fascinantes como macabros”, dice Ribadeneira.

De la editorial citada, el periodista cultural Damián de la Torre también recomienda La máquina de hacer pájaros, de la escritora Natalia García Freire. “Publicados a finales de 2024 y distribuidos en 2025, cada cuento que forma este libro muestra una mirada paciente y aguda, como la de una ornitóloga en la búsqueda de aves. Escenas cotidianas le permiten tratar a la locura desde la transformación corpórea, lo pop como memoria afectiva, y al padre como una sombra. Además, tiene una bella portada (de Ribadeneira) que complementa este vuelo lector”.

¿Quién es Fernanda Trías?

Fernanda Trías es escritora, traductora y profesora de creación literaria. Es autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible, y del libro de cuentos No soñarás flores. Sus relatos se han traducido al alemán, el inglés, el italiano, el hebreo, el francés y el portugués.

