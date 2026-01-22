Los 120 años del natalicio de Pablo Palacio se conmemoran con un mes de actividades

Pablo Palacio es considerado uno de los escritores más influyentes y singulares de la literatura ecuatoriana del siglo XX.

Pablo Palacio nació en Loja el 25 de enero de 1906 y es considerado uno de los escritores más influyentes y singulares de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Abogado, narrador y ensayista, su obra marcó un quiebre con las formas tradicionales del relato al introducir estructuras fragmentadas, un lenguaje provocador y una mirada crítica sobre la sociedad, alejándose del costumbrismo y del realismo social predominantes en su época. A pesar de su producción breve y de una vida atravesada por dificultades personales, su escritura abrió el camino a la vanguardia narrativa en Ecuador y en Hispanoamérica.

A 120 años de su natalicio, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo dedica una agenda cultural a su memoria y a la vigencia de su obra. Bajo el título “Hitos y Legados: 120 años después, Pablo Palacio es aún el más moderno”, el programa se desarrollará del 24 de enero al 22 de febrero y propone un acercamiento integral a su legado literario a través de actividades abiertas al público.

La agenda incluye lecturas de cuentos y fragmentos de sus textos, espacios de mediación lectora, talleres de creación literaria y mesas redondas con especialistas. A ello se suma una exposición de primeras ediciones de sus obras más representativas, así como de estudios y críticas literarias que analizan su aporte a la narrativa moderna y su influencia en generaciones posteriores de escritores.

Así es la agenda de actividades

La agenda se inaugura el 24 de enero, a las 10:00, con una jornada de lectura de cuentos y fragmentos de la obra del autor, concebida como un primer acercamiento a su universo narrativo. Ese mismo día se abre al público la exposición de primeras ediciones de Un hombre muerto a puntapiés, Débora y Vida del ahorcado, junto a estudios críticos y ensayos que analizan su producción literaria.

El 26 de enero, a las 10:00, la programación continúa con una actividad de lectura y creación libre a partir de los relatos de El Antropófago. Este espacio propone un diálogo activo con los textos de Palacio, invitando a los asistentes a reinterpretar sus temas, estructuras y provocaciones narrativas mediante ejercicios de escritura y reflexión colectiva.

El 27 de enero, a las 18:30, se llevará a cabo una mesa redonda que reunirá a Fernando Albán, Alicia Ortega y Raúl Serrano, quienes abordarán la figura de Pablo Palacio desde distintas perspectivas críticas y académicas. Todas las actividades se realizarán en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ubicada en las calles Luis Sodiro y Valparaíso, en Quito

Para 2026 también se han planificad actividades que rendirán homenaje a figuras fundamentales de la literatura ecuatoriana como Efraín Jara Idrovo, Enrique Garcés, Ángel Modesto Paredes, Jorge Icaza y Jorge Enrique Adoum.

