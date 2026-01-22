Expreso
Pablo Palacio es considerado uno de los escritores más influyentes y singulares de la literatura ecuatoriana del siglo XX.Cortesía

Los 120 años del natalicio de Pablo Palacio se conmemoran con un mes de actividades

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo organiza lecturas, mesas redondas y una exposición sobre la obra del escritor lojano

Pablo Palacio nació en Loja el 25 de enero de 1906 y es considerado uno de los escritores más influyentes y singulares de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Abogado, narrador y ensayista, su obra marcó un quiebre con las formas tradicionales del relato al introducir estructuras fragmentadas, un lenguaje provocador y una mirada crítica sobre la sociedad, alejándose del costumbrismo y del realismo social predominantes en su época. A pesar de su producción breve y de una vida atravesada por dificultades personales, su escritura abrió el camino a la vanguardia narrativa en Ecuador y en Hispanoamérica.

A 120 años de su natalicio, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo dedica una agenda cultural a su memoria y a la vigencia de su obra. Bajo el título “Hitos y Legados: 120 años después, Pablo Palacio es aún el más moderno”, el programa se desarrollará del 24 de enero al 22 de febrero y propone un acercamiento integral a su legado literario a través de actividades abiertas al público.

La agenda incluye lecturas de cuentos y fragmentos de sus textos, espacios de mediación lectora, talleres de creación literaria y mesas redondas con especialistas. A ello se suma una exposición de primeras ediciones de sus obras más representativas, así como de estudios y críticas literarias que analizan su aporte a la narrativa moderna y su influencia en generaciones posteriores de escritores.

Así es la agenda de actividades

La agenda se inaugura el 24 de enero, a las 10:00, con una jornada de lectura de cuentos y fragmentos de la obra del autor, concebida como un primer acercamiento a su universo narrativo. Ese mismo día se abre al público la exposición de primeras ediciones de Un hombre muerto a puntapiés, Débora y Vida del ahorcado, junto a estudios críticos y ensayos que analizan su producción literaria. 

El 26 de enero, a las 10:00, la programación continúa con una actividad de lectura y creación libre a partir de los relatos de El Antropófago. Este espacio propone un diálogo activo con los textos de Palacio, invitando a los asistentes a reinterpretar sus temas, estructuras y provocaciones narrativas mediante ejercicios de escritura y reflexión colectiva.

El 27 de enero, a las 18:30, se llevará a cabo una mesa redonda que reunirá a Fernando Albán, Alicia Ortega y Raúl Serrano, quienes abordarán la figura de Pablo Palacio desde distintas perspectivas críticas y académicas. Todas las actividades se realizarán en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ubicada en las calles Luis Sodiro y Valparaíso, en Quito

Para 2026 también se han planificad actividades que rendirán homenaje a figuras fundamentales de la literatura ecuatoriana como Efraín Jara Idrovo, Enrique Garcés, Ángel Modesto Paredes, Jorge Icaza y Jorge Enrique Adoum.

