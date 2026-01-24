'Dunk y Egg', los inolvidables personajes de George R.R. Martin llegan a la pantalla

George RR Martin es el autor de la afamada serie Canción de hielo y fuego, en la que se ha basado la serie de HBO, Juego de Tronos.

A la muerte de Ser Arlan de Pennytree, un caballero errante sin tierras ni títulos, su joven escudero recoge lo poco que queda: una armadura gastada, tres caballos y la posibilidad de continuar bajo un nombre heredado. Duncan adopta la identidad de Ser Duncan el Alto y se lanza a los caminos de Poniente con la intención de sobrevivir gracias a torneos y encargos ocasionales. En ese trayecto aparece un niño de cabeza rapada, ingenioso y persistente, que se presenta como Egg y exige convertirse en su escudero.

El viaje los conduce hasta Ashford, donde un torneo aparentemente menor deja al descubierto tensiones profundas dentro de la casa Targaryen. Dunk se enfrenta a un sistema que exige pruebas de nobleza que no puede ofrecer, mientras Egg observa con atención un mundo que conoce más de lo que admite. El conflicto con el príncipe Aerion Targaryen deriva en un juicio por combate que marca el destino de ambos personajes. A partir de ese episodio inicial, Dunk y Egg continúan su recorrido por Poniente, atravesando regiones rurales, castillos secundarios y escenarios alejados del poder central.

Estas historias conforman El caballero de los Siete Reinos, volumen que reúne las tres noveletas de la serie conocida como Cuentos de Dunk y Egg: El caballero errante (1998), La espada leal (2003) y El caballero misterioso (2010). Publicado como recopilación en 2015, el libro se sitúa cronológicamente unos 90 años antes de los acontecimientos narrados en Juego de tronos y sigue a Duncan el Alto y a Egg, quien más adelante será conocido como Aegon V Targaryen, rey de los Siete Reinos.

El libro forma parte del universo de Canción de hielo y fuego, la saga que dio origen a Juego de tronos, serie emitida entre 2011 y 2019, centrada en la lucha entre grandes casas por el Trono de Hierro. Años después, La casa del dragón exploró el pasado de la dinastía Targaryen durante la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. El caballero de los Siete Reinos se ubica entre ambas líneas temporales, en una etapa en la que los Targaryen aún gobiernan, pero los dragones ya han desaparecido.

Una mirada más íntima

A diferencia de las otras historias televisivas ambientadas en Westeros, el libro se enfoca en una escala más reducida. No hay grandes consejos ni campañas militares continuas, sino caminos, aldeas, conflictos locales y decisiones individuales que terminan teniendo consecuencias políticas. Dunk y Egg funcionan como observadores de un mundo que se reconfigura tras guerras pasadas, mientras se insinúan tensiones como las rebeliones Fuegoscuro y los dilemas internos de la casa real.

El anuncio de la adaptación televisiva, titulada A Knight of the Seven Kingdoms, renovó el interés por el libro. La serie, producida por HBO Max, adapta directamente las historias de Dunk y Egg y propone una temporada por cada noveleta. El propio George R. R. Martin se refirió al tono de esta obra en una entrevista reciente: “Es muy diferente de Juego de tronos o La casa del dragón. Sí, hay gente que muere, hay combates con espadas, hay traiciones, y cosas así. Pero creo que el tono general es más ligero y alegre que el de los otros libros. Eso también me gusta”.

Sobre el origen de los personajes, el autor añadió: “Tenía a estos dos personajes y sabía que tenía que escribir más sobre ellos porque son dos de los mejores personajes que he creado nunca. Son diferentes a todos los demás”. Martin ha señalado en varias ocasiones que estas historias le permitieron explorar Westeros desde una perspectiva más cercana y menos centrada en el poder absoluto.

El director creativo de la serie, Ira Parker, explicó que el proceso de adaptación contó con una participación directa del escritor. “Simplemente le explico la razón por la que quiero hacer algo y luego él explica sus razones por las que soy un idiota”, relató, aludiendo a las discusiones creativas durante el desarrollo del guion. Según Parker, Martin rechazó cambios que alteraban la coherencia interna del mundo narrativo y defendió una aproximación fiel al espíritu de los relatos.

Por ello, asegura, que para los fans, esta quizás sea la saga más fiel a la obra original que hayan logrado. Algo que sin duda animará a los lectores, quienes han sido críticos de las libertades creativas que se han tomado en las series previas.

