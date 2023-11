Bruma, o el arte de mirarse en un espejo

Han pasado sesenta años desde el apogeo del boom latinoamericano, y sin embargo, anualmente, decenas de jóvenes escritores latinoamericanos emprenden el viaje a Europa tras los pasos de García Márquez, Vargas Llosa y José Donoso.

Emilio Cueva es uno de ellos. Atraído por aquel pasado ilustre y por su lectura de los ‘Detectives Salvajes’, de Bolaño (ese otro cliché literario latinoamericano), parte a Barcelona en busca de su estelar futuro como joven promesa de las letras.

Su determinación no es un secreto: “Fui a Barcelona porque estaba convencido de que era la única forma de triunfar en la literatura… había decidido que mi destino era ser el máximo representante de la literatura ecuatoriana”, señala al inicio de Bruma, primera novela del jurista quiteño Miguel Molina.

Pero es en ese punto donde el cliché termina, dando paso a una hilarante historia en la que la determinación por triunfar del joven autor ofrece al lector una serie de plausibles locuras que involucran a la mentira, los chanchullos y a la exageración desmedida.

Y es que, en su afán por reinventarse y, de paso, comer, Emilio recurre a los trucos literarios más oscuros y al engaño, en el que se transforma de pele desconocido, en entrevistador de afamados autores como Ana María Matute, sin haber siquiera vislumbrado a la hoy fallecida escritora.

“Siempre pensé en el tema de mi primera novela y me interesaba escribir sobre cómo se hace un escritor”, reflexiona Molina. El autor recibe a EXPRESO en El Cafecito, una tradicional cafetería de La Mariscal, donde ahonda en las diferencias entre su protagonista y su propia experiencia cursando un intercambio académico en Barcelona.

“Un texto de Jorge Enrique Adoum me permitió entender que un personaje es el cúmulo de todo lo que lo rodea. Emilio es el Frankenstein de mi experiencia y el conjunto de muchas otras de amigos y conocidos”, señala.

Emilio cree tanto en su destino que empieza a creerse sus mentiras. Es su mecanismo de supervivencia. No quería que fuera un estafador, sino un tipo ingenuo que se vuelve más malo. Miguel Molina, escritor

Escribió Bruma durante el encierro del confinamiento, y se trató de una experiencia radicalmente distinta a la que tuvo en el pasado con la poesía y la crónica periodística. “Necesitaba escribir para no pensar, y me metí tanto en la novela que logré distanciarme un poco del horror de la pandemia. De paso, fue una experiencia nueva porque durante años en el periodismo nunca pude trabajar con el humor, porque el periodismo es algo serio. En cambio acá la escritura solo fluyó y mientras escribía me partía de la risa”, dice.

Y es que las delirantes situaciones que le ocurren y la irrefrenable mitomanía del protagonista son tan cómicas que el lector llega a cuestionarse cómo este nunca se plantea las obvias consecuencias de sus actos.

“Es justo eso. Emilio cree tanto en su destino como promesa literaria que empieza a creerse sus mentiras. Es su mecanismo de supervivencia. No quería que fuera un estafador, sino un tipo ingenuo que se vuelve más malo y más inescrupuloso”, señala Molina.

Conforme avanza la historia es fácil entrever las burlas al establishment y a las trincas literarias, donde sobran los amiguismos y las modas, que solo se condensan con un inesperado final, digno del quehacer latinoamericano.

“Yo mismo no sabía el destino de Emilio, tenía un debate interno sobre lo que le iba a ocurrir cuando se descubrieran sus mentiras, pero finalmente opté por la solución más ecuatoriana posible”, dice risueño.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1992. Es escritor y abogado. Tiene un máster en Escritura Creativa en Español por la Universidad de Nueva York. Actualmente es Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Ha publicado los libros ‘Postales’ y ‘Cuaderno de la lluvia’.

