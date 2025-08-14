Alias Yoker cae otra vez: juez lo liberó pese a reincidencia, según Reimberg

Alias Yoker había sido detenido por segunda vez en abril de 2025, pero fue liberado el mismo día por un juez

John Reimberg confirmó la recaptura de Michael Isaac Reyes Jiménez, alias Yoker, un individuo identificado como asesino reincidente y objetivo criminal de alto perfil.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la recaptura de Michael Isaac Reyes Jiménez, alias Yoker, un individuo identificado como asesino reincidente y objetivo criminal de alto perfil. La detención se realizó en el marco de un operativo del Bloque de Seguridad, luego de que el sujeto fuera liberado en abril de este año por supuesta decisión judicial.

Según Reimberg, alias Yoker había sido detenido por segunda vez en abril de 2025, pero fue liberado el mismo día por un juez que argumentó que, al tratarse de una segunda detención, no se justificaba la prisión preventiva automática.

Esta decisión se amparó en la sentencia 49-21-CN/25 de la Corte Constitucional, emitida en enero de 2025, que declaró inconstitucional la prohibición absoluta de aplicar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de reincidencia.

John Reimberg expresó su inconformidad ante la decisión judicial que otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva para dos individuos. Cortesía

La Corte argumentó que dicha prohibición vulneraba derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Con esta reforma, los jueces pueden evaluar caso por caso si la prisión preventiva es necesaria, incluso para personas con antecedentes penales. Las medidas alternativas incluyen presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica.

Sin embargo, la aplicación de esta sentencia ha generado controversia. Desde el Ejecutivo, se ha cuestionado que esta flexibilización permite que individuos con historial delictivo queden en libertad mientras esperan sentencia. El presidente Daniel Noboa y varios funcionarios han expresado su preocupación por lo que consideran una “puerta abierta” para la impunidad, especialmente en casos de alta peligrosidad.

La recaptura de alias Yoker se suma a una serie de operativos recientes que buscan recuperar el control del sistema penitenciario y enfrentar el crimen organizado. El Gobierno ha solicitado una revisión de las decisiones judiciales que, según sus ministros, obstaculizan la lucha contra la delincuencia.

