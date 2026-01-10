Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Carmen Ojeda Oquendo | Amar no debe doler: señales de relaciones disfuncionales

Avatar del Carmen Ojeda Oquendo

El amor puede incomodar y desafiar, pero no debería anular, romper ni enfermar

Durante mucho tiempo se nos enseñó que ‘el amor todo lo soporta’ o ‘quien te quiere te hará sufrir’ y esto se ha normalizado tanto que muchas personas permanecen en relaciones que deterioran su salud mental e incluso física sin siquiera cuestionarlo. Es importante decirlo con claridad: amar no debería doler.

Esto no significa que una relación sana esté libre de conflictos. Discutir o atravesar momentos difíciles es parte de cualquier vínculo humano. La diferencia está en cuando el malestar deja de ser ocasional y se convierte en un sufrimiento constante, predecible y emocionalmente dañino.

Una de las primeras señales clínicas de una relación disfuncional es la ansiedad. La persona vive en estado de tensión permanente, mide lo que dice, anticipa reacciones negativas y teme generar conflicto o ser abandonada. A esto suele sumarse la desvalorización personal, que no siempre es evidente: minimizar sentimientos, invalidar el malestar o ridiculizar preocupaciones va erosionando la autoestima y la confianza en la propia percepción.

La culpa excesiva es otro indicador frecuente. En estos vínculos, una de las partes se siente responsable del bienestar emocional del otro, asumiendo como propia cualquier dificultad de la relación. Otra señal es la pérdida progresiva de identidad. La persona deja de hacer actividades que disfrutaba, se aleja de amigos o familiares y adapta su conducta para evitar conflictos.

El cuerpo también suele manifestar este malestar: dolores de cabeza, contracturas, problemas gastrointestinales, fatiga o alteraciones del sueño son comunes. No es casual que muchas personas noten sentirse mejor cuando están lejos de su pareja que cuando están cerca.

Muchas relaciones disfuncionales se sostienen en patrones de apego inseguros, experiencias de abandono y creencias erróneas sobre el amor. Reconocer que una relación está provocando sufrimiento no es fracasar, sino un acto de amor propio y salud mental. El amor puede incomodar y desafiar, pero no debería anular, romper ni enfermar; y cuando el dolor es persistente, vale la pena preguntarse por qué.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

  2. Editorial: Bemoles de la intervención en Venezuela

  3. Ernesto Albán Ricaurte | El día después de Maduro

  4. Mauricio Velandia | El poder del Labubu

  5. Carlos Andrés Vera | Y lo hizo Trump

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  2. ¿Eres beneficiario del Bono de Desarrollo Humano 2026? Consulta aquí con tu cédula

  3. Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

  4. Los infiltrados de cuello blanco

  5. Transmisión EN VIVO Camerún vs Marruecos: alineaciones y detalles del juego

Te recomendamos