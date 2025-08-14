Las Malvinas: Tres diferimientos de la audiencia y el juez se irá de vacaciones

El 8 de diciembre del 2024 fue la última vez que los padres de Steven, Nehemías, Ismael y Josué, de 11 a 15 años, los vieron con vida. Luego de ocho meses, la lentitud con la que avanza la justicia solo aumenta el dolor y la angustia de las familias de los niños de Las Malvinas.

Lo cuenta Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, este jueves 14 de agosto del 2025. Recordó que desde el 27 de mayo tenía que instalarse la audiencia preparatoria de juicio en contra de 17 militares investigados por la desaparición y muerte de los niños y adolescentes.

Esa audiencia es importante, señaló Navarrete, porque dará inicio a la etapa de juzgamiento y establece el fin de la indagación fiscal. Lamentablemente en la primera convocatoria, el juez Dennis Ugalde se excusó y difirió la audiencia alegando que no había tenido suficiente tiempo para empaparse sobre el caso.

El 10 de julio, en la segunda convocatoria, los abogados de los militares acusados dijeron que no tuvieron tiempo para revisar una documentación que se ingresó por parte de Fiscalía. Y el 13 de agosto, el nuevo abogado de uno de los acusados argumentó que necesitaba prepararse, según Billy Navarrete, quien cree que lo más grave es que no estuvo presente un defensor público.

Caso Las Malvinas: Tribunal niega excarcelación de militares investigados Leer más

¿La cuarta fecha será la vencida? El juez se va de vacaciones, ¿su reemplazo conocerá el caso?

"Las familias de los cuatro de Las Malvinas (un sector del sur de Guayaquil) se han presentado a las audiencias con gran expectativa por acceder a justicia para sus hijos. Han estado una, dos y tres veces, sin que se instale. Por lo que terminan con más angustia y frustración. Su estado emocional es bastante serio, pese al acompañamiento que hacemos", destacó Billy Navarrete, defensor de derechos humanos.

El viernes 15 de agosto, los profesionales del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos se reunirán con las familias de los chicos de Las Malvinas. Buscan dar contención a los padres y madres.

¿Cuándo será la audiencia del caso de los niños de Las Malvinas?

El juez Dennis Ugalde les indicó que el 25 de agosto finalmente se tendría que instalar la audiencia (sería la cuarta convocatoria). Sin embargo, el juez les adelantó que para esa fecha estará de vacaciones.

Eso preocupa a los defensores de las familias de los niños de Las Malvinas. "El juez Ugalde encargará el caso a otro juez. La diligencia es clave. Esperamos que ese nuevo juez encargado de la instalación de la audiencia, no la difiera una vez más".

Contexto

El 28 de abril del 2025, en la reconstrucción de los hechos, cuatro militares de los 17 militares involucrados describieron lo que sufrieron los niños y adolescentes asesinados. Enfrentaron correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotones en el suelo, llaves de lucha y la detonación de un disparo muy cerca de uno de ellos, para asustarlos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.